الأولى

أكد مصدر برلماني رصد وزير التجارة والخدمات خالد الروضان تحركات نيابية لبلورة صحيفة استجوابه، مشيراً إلى ان الوزير الروضان على استعداد تام لمواجهة أي مساءلة سياسية لاسيما انه يغلّب فرصة المكاشفة مع الشعب في ملفات قد تهم الرأي العام.

وأفاد المصدر أن المساعي النيابية لتقديم الاستجواب مازالت في حيز التردد وعدم الجدية، لافتاً إلى ان الملف رهن النائب مبارك الحجرف الذي لايزال حتى اللحظة في طور إعداد محاور صحيفة المساءلة، مضيفاً ان النائبين الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ينسقان مع الحجرف لدعم الاستجواب سواء بمشاركة أحدهما أو بتقديم محاور ذات صلة أو الحديث كمؤيدين.

إلى هنا كشف مصدر أن قانون الأحوال الشخصية الجعفرية جاهز للمناقشة والتصويت عليه سيكون خلال جلسات البرلمان في شهري مارس وأبريل المقبلين، مبيناً ان التريث في حسمه يجري بناء على تنسيق عالٍ من أقطاب برلمانية وحكومية لإقراره في الوقت المناسب.

وقال المصدر إن هناك عملاً منظماً الكسب موافقة عشرة نواب يتمتعون بالمرونة في دعم الحكومة تُضاف إلى أصواتها وموافقة نواب يتراوح عددهم من 16 إلى 19 بغية مرور القانون بأغلبية مريحة لتجنب أي انعكاسات سلبية على صورة المجلس وعلاقات النواب وتالياً امتدادها إلى المجتمع في حال عدم الموافقة على القانون.