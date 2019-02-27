وطن النهار

شرم الشيخ - كونا: التقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أمس الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وذلك في المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ.

هذا وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها على جميع الأصعدة بما يخدم مصالحهما المشتركة وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

والتقى سموه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وذلك في المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ.

هذا وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية والراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

واستقبل سموه حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين.

هذا وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتنميتها على جميع الأصعدة بما يخدم مصالحهما المشتركة وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.

واستقبل سموه الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة رئيس وفد الإمارات العربية المتحدة.

واستقبل سموه نيكوس انستاسياديس رئيس جمهورية قبرص، وقد تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الاقتصادية بما يسهم في دعم وتعزيز المجالات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين.

واستقبل سموه صباح أمس تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة، وتم خلال اللقاء بحث العلاقات التاريخية المميزة بين الكويت والمملكة المتحدة في جميع المجالات بما يعكس عمق العلاقات المتينة بين الشعبين والبلدين الصديقين كما تم التطرق الى القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية، وقد حملها سموه تحياته وتقديره لاليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وتمنياته لها بموفور الصحة والعافية ولشعب المملكة المتحدة الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

واستقبل سموه سعد الدين الحريري رئيس وزراء جمهورية لبنان، وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تنميتها في جميع المجالات وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية، وقد حمله سموه تحياته وتقديره الى العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة وتمنياته له بموفور الصحة والعافية ولشعب لبنان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

واستقبل سموه سبيستيان كورتز مستشار جمهورية النمسا الاتحادية، وتم خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين في المجالات كافة.

كما استقبل سموه اندية بلينكوفيتش رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، وتم خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين في المجالات كافة، وقد تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الاقتصادية بما يسهم في دعم وتعزيز المجالات التجارية بين البلدين الصديقين.

واستقبل سموه خافيير بيتيل رئيس وزراء لوكسمبورغ، وقد تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الاقتصادية بما يسهم في تنمية وتطوير المجالات الاستثمارية والتجارية بين البلدين الصديقين.

واستقبل سموه رئيس الوزراء بمملكة هولندا مارك روت، وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات.

حضر اللقاءات أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه.

