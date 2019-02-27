وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية شكر لأخيه عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص الشكر والتقدير على الحفاوة البالغة وكرم الضيافة وحسن الوفادة اللتين حظي بهما سموه والوفد الرسمي المرافق خلال زيارة سموه الرسمية لجمهورية مصر العربية الشقيقة لترؤس وفد الكويت في اعمال القمة العربية - الاوروبية الاولى الذي استضافه البلد الشقيق. معربا سموه عن سعادته بالمشاركة في هذه القمة التي جمعته واخوانه قادة الدول العربية الشقيقة والدول الاوروبية الصديقة ورؤساء الوفود المشاركة بهذه القمة مشيدا سموه بما توصلت إليه القمة من نتائج ستسهم في الارتقاء بالتعاون القائم بين الدول العربية والاوروبية لمواجهة مختلف التحديات المشتركة وبما يحقق التطلعات والدفع لمسار التنمية المستدامة التي ينشدها الجميع سائلا سموه -رعاه الله - المولى تعالى أن يديم عليه موفور الصحة والعافية وأن يحقق لجمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والنماء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لفخامته.

كما بعث سموه ببرقية شكر الى رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك اشاد فيها سموه بما حظيت به هذه القمة من اهتمام رفيع المستوى وبالعدد الكبير للدول المشاركة فيها وبما أثمرت عنها من نتائج من شأنها الاسهام في الارتقاء بالتعاون القائم بين الدول العربية والأوروبية لمواجهة جميع التحديات واقامة شراكات متنوعة لدعم وتعزيز العلاقات وتوسيع افاقها لتحقيق المصالح المشتركة في شتى المجالات وبما يحقق التطلعات والدفع بمسار التنمية المستدامة.

