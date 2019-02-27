وطن النهار

بعث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح ببرقيات تهنئة إلى سمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الأعياد الوطنية. وقال الشيخ ناصر الصباح أول من أمس الاثنين في برقياته لأصحاب السمو «يشرفني أن أرفع لمقام سموكم الكريم باسمي ونيابة عن منتسبي وزارة الدفاع أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة العيد الوطني ال 58 وذكرى يوم التحرير الـ 28». وذكر في برقيته لسمو الأمير «نعاهد سموكم بالولاء والوفاء والاستعداد التام للذود عن وطننا العزيز بالنفس والنفيس، داعيا الباري جل شأنه أن يعيد على سموكم هذه المناسبات الوطنية العزيزة وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية وعلى الشعب الكويتي بالمجد والرخاء وأن يحفظ وطننا عزيزا شامخا ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل رعاية سموكم الكريمة وعهدكم الميمون حفظكم الله ورعاكم». وقال في برقيته لسمو ولي العهد «يسرني بهذه المناسبات الوطنية العزيزة أن أهنئ سموكم والشعب الكويتي الأبي وأدعو الله عز وجل أن يمتع سموكم بنعمة الصحة وأن يمن على كويتنا الغالية بدوام العزة والرفعة والأمان في ظل قيادة سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة وتوجيهات سموكم السديدة حفظكم الله ورعاكم». ودعا الشيخ ناصر الصباح في برقيته لسمو رئيس مجلس الوزراء المولى عز وجل «أن يعيد هذه الأيام الوطنية المباركة على وطننا الحبيب قيادة وشعبا بمزيد من الاستقرار والازدهار، متمنيا لسموكم موفور الصحة والعافية.. وفقنا الله وإياكم لتحقيق ما نصبوا إليه جميعا من أجل رفعة وطننا العزيز».

