وطن النهار

ثمن رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر أخيراً جهود منتسبي الجيش في الدفاع عن تراب الوطن والسهر على حماية البلاد عبر الحفاظ على الجاهزية القتالية على مدار العام.جاء ذلك في كلمة وجهها الفريق الخضر إلى منتسبي الجيش خلال جولة قام بها إلى بعض مواقع الجيش بالمنطقة الشمالية ونقلها بيان صادر عن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في وزارة الدفاع.

ووفقا للبيان تقدم الخضر بالتهنئة لمنتسبي الجيش من ضباط وضباط صف وأفراد بمناسبة احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية ومرور 13 عاما على تولي سمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ولاية العهد. ونقل تحيات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد وإعرابه عن الفخر والاعتزاز بالدور والمهام والواجبات المنوطة بهم في سبيل الدفاع والذود عن تراب الوطن. وذكر البيان أن رئيس الأركان بدأ جولته بتفقد (قوة واجب مبارك) إذ استمع إلى ايجاز مفصل عن الدور والمهام والواجبات التي تقوم بها القوة مثمنا جهود منتسبيها من أجل السهر على حماية الوطن والمحافظة على درجة الجاهزية القتالية. رافق الخضر في جولته رئيس التفتيش العسكري ومساعد آمر القوة البرية ومعاون رئيس الأركان العامة لهيئة العمليات والخطط ومعاون رئيس الأركان العامة لهيئة الاستخبارات والأمن وآمر قيادة الشرطة العسكرية وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش.

