وطن النهار

تجتاح البلاد هذه الايام حالة فرح عارمة بذكرى الأعياد الوطنية إذ تجوب الشوارع والمناطق مسيرات بمشاركات أهلية ورسمية واسعة إحياء لهذه المناسبات الغالية على قلوب الكويتيين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.

لكن تلك الأجواء الاحتفالية قد تصاحبها بعض السلوكيات والممارسات الخطأ التي تفسد فرحتها مثل قذف بالونات الماء أو رشها على السيارات والمارة في الشوارع مما يسبب ربكة لقائدي السيارات نتيجة المفاجأة أو عدم وضوح الرؤية أو تلف الزجاج ما يفضي إلى وقوع حوادث وما لا تحمد عقباه أضف إلى ذلك أن نزول الأطفال واليافعين إلى الشوارع يعرض حياتهم للخطر أو وقوع حوادث غير مقصودة تعكر صفو أجواء الأعياد الوطنية.

وارتدت محافظات الكويت ومناطقها حلة مزدانة بأفراح الاعياد الوطنية اذ عمت فيها مظاهر الزينة والأعلام فضلا عن اشكال شتى من التصاميم المضاءة والانور والرسومات واللوحات المعبرة احتفالا بهذه المناسبة الوطنية.

