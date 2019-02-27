وطن النهار

جدة- «كونا»: احتفى مطارا الملك عبد العزيز الدولي بجدة ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بالمسافرين الكويتيين من خلال مشاركتهم الاحتفال بالعيد الوطني الـ 58 لاستقلال الكويت والذكرى الـ 28 للتحرير ومرور 13 عاما على تولي سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد مقاليد الحكم.

وشاركت القنصلية العامة الكويتية بجدة ممثلة في نائب القنصل المستشار محسن العجمي في استقبال المسافرين الكويتيين والاحتفال الذي حمل شعار (أخوة وسند).

وقدم المستشار العجمي ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عصام بن فؤاد للمسافرين الكويتيين الهدايا الوطنية والورود والحلوى في بادرة اخوية تعكس عمق العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين.

