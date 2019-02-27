وطن النهار

نظم مجلس الوجيه عبدالعزيز بن يوسف بوزبون بالبسيتين بمملكة البحرين احتفالا كبيرا بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير لدولة الكويت، شارك فيه شخصيات من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والكويت.

وفي هذه المناسبة، رفع رئيس المنظمة العالمية لحماية الطفل د. عبدالعزيز بن سعود السبيعي، أسمي آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين سمو الشيخ نواف الاحمد الموقر، بمناسبة الأعياد الوطنية لدولة الكويت الحبيبة.

وأشاد السبيعي، بعمق العلاقة الأخوين المتأصلة بين مملكة البحرين والكويت الضاربة بجذورها أعماق التاريخ، مؤكدا أن أفراح الكويت هي فرحه وعيد لمملكة البحرين، منوها بأن استمرار العلاقة الأخويه تأتي في ظل حرص القيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين على تعزيز المسيرة الثنائية وتعميق أواصر الأخوة والمحبة.

