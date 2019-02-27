وطن النهار

رفع وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي أسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وإلى الشعب الكويتي المعطاء بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الـ 58 والذكرى الـ 28 للتحرير.

وقال العازمي في بيان صحافي «يشرفني أن أرفع للقيادة السياسية باسمي ونيابة عن جميع منتسبي وزارة التربية أرقى التهاني والتبريكات بمناسبة الأعياد الوطنية ويوم التحرير سائلا المولى عز وجل أن يحفظ بلدنا الكويت وشعبها من كل شر ومكروه وأن يتغمد أرواح شهداء الوطن بواسع رحمته».

وأكد العازمي اهمية تعاون الجميع من أجل بلدنا الغالية الكويت والوقوف جميعا صفا واحدا لرفعة الوطن وتقدمه داعيا أبناء الشعب الكويتي الى الاستفادة من هذه المناسبات بتعزيز الوحدة الداخلية وتماسك الشعب بكل فئاته وطوائفه والتمسك بكل ما يحفظ الوطن ويعزز استقراره. وأعرب عن بالغ أمنياته بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار تحت ظل قيادة سمو امير البلاد وسمو ولي عهده الأمين.

