وطن النهار

اكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية محمد الجبري أن تضحيات أبناء الكويت البواسل ستظل نبراسا للوطنية الحقيقية ومنارة للعزة والحرية داعيا المولى أن يتغمد شهداء الكويت الأبرار بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته.

وقال الوزير الجبري في بيان صحافي بهذه المناسبة أن مسيرة الكويت الوطنية منذ فجر الاستقلال قبل 58 عاما تؤكد للعالم أجمع المعاني والمضامين الوطنية الحقيقية التي ملأت قلوب وأفكار الآباء والأجداد وساروا على هديها في بناء الدولة العصرية التي نفخر بها وننعم جميعا في العيش على أرضها بقيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد.

