وطن النهار

كانت البصمة الختامية لاحتفالات جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا الوطنية لوزارة الدفاع بمشاركتهم بالفرقة الموسيقية العسكرية والتي استقبلتهم الجامعة برحابة وتكريم. وانطلقت مراسيم الاحتفال من الأحد 17 فبراير وشملت العديد من الفعاليات والزيارات، من ضمنها ندوة لأبطال المقاومة وعرض موسيقي تراثي وزيارة لسفير الولايات المتحدة لورانس سيلفرمان، والتي أعرب فيها عن اعتزازه بطلبة الجامعة وشبابها وشباتها بكل حب ووطنية وانتماء. بدوره، رحب رئيس مجلس الأمناء محمد البحر ورئيس الجامعة د. وليد صالح بوحمرا ونائب رئيس مجلس الأمناء الدكتور جاسم عبد السلام والادارة العليا بالجامعة بوفد وزارة الدفاع الذي ترأسه العقيد الركن أحمد دشتي، كما رحبوا بالوكيل ضابط الفرقة الموسيقية نصر الملا وأعضاء الفرقة الموسيقية العسكرية والتي ضمت 26 عازفاً ومايسترو، حيث تم تكريمهم على مشاركتهم في الاحتفالات الوطنية المقامة في مقر الجامعة، هذا وقد افتتحت الفرقة العسكرية لوزارة الدفاع في البداية معزوفة النشيد الوطني الكويتي ثم تلاها عزف تشكيل من الأغاني الوطنية حيث لاقت الإعجاب من قبل الحضور من أسرة الجامعة وضيوفها وطلابها وطالباتها. كذلك استقبل رئيس مجلس الأمناء ورئيس الجامعة د. وليد صالح بوحمرا السفير الكندي لويس بيير، الذي عين مؤخراً سفيراً جديداً لبلاده لدى الكويت، وقد اجتمع بهم رئيس الجامعة مع افراد من الادارة العليا حيث بحثا معاً سبل تطوير العلاقات الأكاديمية بين الجامعة والجامعات الكندية و فتح آفاق جديدة معهم، وشارك السفير حضور العرض العسكري الموسيقي ومن ثم جولة في أنحاء الجامعة، رافقهم خلالها العقيد أحمد دشتي، ضمت مركز الخليج المالي ومكتبة عبدالله مبارك الرفاعي ومركز الجامعة الرياضي، ثم جال في أرجاء الجامعة وزار معرض الصور الفوتوغرافية التي عبرت عن مواهب طلبة الجامعة في تجسيد مرحلة البدايات في الكويت وفترة الغزو العراقي للكويت والنهضة التي تشهدها الكويت الحديثة، وبعدها قدم درعاً تذكارية للسفير على حضوره ومشاركته في الاحتفالات.

