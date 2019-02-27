وطن النهار

برعاية محافظ العاصمة الفريق متقاعد ثابت المهنا وبتنسيق من السفارة العمانية في دولة الكويت شهدت اسواق المباركية مساء يوم الاحد الماضي افتتاح فعاليات المشاركة العمانية الشعبية في احتفالات دولة الكويت بالعيد الوطني وعيد التحرير حيث تضمن لوحات شعبية لفرقة الوعد العمانية باهازيجها التراثية الشعبية العمانية واقامة معرض للمنتجات العمانية بتنظيم من مركز ظفار لصاحبات الاعمال والذي يستمر لعدة ايام.

من جانبه قال محافظ العاصمة الفريق متقاعد ثابت المهنا في تصريح صحافي على هامش افتتاح المهرجان العماني: اليوم سعدت جدا بتواجدي في سوق المباركية والاطلاع على الفرقة العمانية التي جاءت لتشاركنا اعيادنا الوطنية وهو امر ليس بمستغرب على الشعب العماني الذي اعتاد على اظهار الفرحة والمبادرة في مثل هذه الفعاليات مشيرا الى ان الشعب العماني ومنذ القدم لديه علاقات وثيقة مع الكويتيين متوجة بالدعم الدبلوماسي المتمثل بجهود السفير العماني.

وتابع المهنا: ان ذكرى الاعياد الوطنية وما تحمله من معاني العز والفخر والصمود والاباء والصبر والمثابرة وسام على صدر كل كويتي وخليجي ونور يسترشد به كل جيل ينشأ في هذه الأرض الطيبة المباركة ، مشيرا الى انه من الاحتلال الى التحرير والاستقلال فهناك نهضة ثم قوة ومنعة فحق لنا ان نحتفل ونسعد ونستخلص المعاني السامية والعبر الجلية الناصعة وحق لاخواننا العمانيين الذين اتوا الينا محتفين تغمرهم المسرات ان نرحب بهم وان نشكر باسم قيادتنا وشعبنا مشاعرهم النبيلة تجاهنا.

واشار المهنا الى الدعم المتواصل للمشاريع الشبابية والاخذ بيدهم تطبيقا لسياسة الدولة في تشجيع تلك المواهب والمشاريع من خلال المعارض والمهرجانات واتاحة الفرصة لهم بالمشاركات المحلية والخارجية ولافتا الى فخره واعتزازه بمناسبة الاعياد الوطنية واعياد التحرير وذكرى تولي صاحب السمو وولي عهده الامين لمقاليد الحكم متمنيا السعادة والرخاء لابناء الشعب الكويتي.

وقال المهنا: في هذا المقام اشيد بالعلاقات المتينة التي تربط بلدينا الشقيقين وحرص القيادتين الحكيمتين على خلق علاقات فريدة ملؤها الاخاء والمودة حيث ارتقت الى المستوى المنشود بتحقيق كل ما من شأنه تعزيز وتفعيل جميع الجوانب التي تهم بلدينا وشعبينا.

وبدوه قال ايضا سفير سلطنة عمان في دولة الكويت الدكتور عدنان الانصاري نشكر محافظة العاصمة المتمثلة بشخص المحافظ الكريم على التعاون المشترك فيما بين الشعبين الكويتي والعماني ومشاركة الشعب العماني باعياد الكويت الوطنية واحتفالاتها بذكرى التحرير مشيدا بفرقة الوعد الشعبية من خلال مشاركتها في الفعاليات المقامة بهذه المناسبة الكريمة.

واوضح الانصاري ان الصناعات العمانية متواجدة في السوق الكويتي وهناك تبادل تجاري لابأس به وهناك تواصل دائم ودعم من الحكومتين لتطوير العمل التجاري.

