وطن النهار

حينما نتصفح ذكريات تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم، نجد فيها نضال شعب ووطن سطر اروع الامثلة للوحدة الوطنية، فكان هناك الشهيد والاسير ومن عذب في معتقلات زبانية الطاغية المقبور، ومن حمل السلاح واخرون لهم في كل ميدان جولة والاصدقاء الذين رفضوا الغزو الغاشم من الساعة الاولى فكان لهم حكاية في كل لحظة وقصة مع ايام الغزو الغاشم من هؤلاء عدنان عتيق ذلك الرجل من الجالية الباكستانية عاش وترعرع في الكويت رفض الا ان يقاوم المحتل بالكلمة والفعل وبحراك، انتقل من الكويت الى باكستان واسس حركة اعادة سيادة الكويت وقاد مظاهرات في باكستان ضد الغزو..عتيق عدنان: يروي لحظاته الاولى ابان الغزو العراقي وتفاصيل ذكريات الاحتلال ومقاومة المحتل.. فقال: اطلت لحيتي للتخفي من الجنود ورصدت ثكنات العدو، وقمنا بتوزيع الاطعمة وتأمين خروج الجالية الباكستانية، واصدرنا طوابع باسم الكويت وتصميم 5 آلاف علم كويتي، مضيفاً قائلاً: العراقيون فتشوا منزلي وعبثوا بالاوراق وكسروا محلاتي، وذكر عدنان أنه وجد من الكويت الكرم فكان لزاما ان نرد الجميل.. والمزيد في الحوار التالي:

بداية كيف تلقيتم خبر الاجتياح العراقي لدولة الكويت فجر الخميس الاسود عام 90؟

اتصل بي احد الاصدقاء في مجمع المثنى في الرابعة من فجر الخميس الثاني من اغسطس وقال انه يشاهد مروحيات ويسمع اصوات انفجارات وفعلا تأكدنا من الخبر حينما رأينا طائرات عراقية تقصف سنترال الصباحية وكانت صدمة كبيرة واصبنا بالذهول.

وماذا فعلت حينها؟

قمت على الفور بالاتصال بالاصدقاء الكويتيين وايضا الضباط في الداخلية والدفاع الذين تربطني بهم علاقات أخوة منذ سنوات طويلة وابلغتهم أن الجالية الباكستانية ومن معي وعددنا اربعة عشر مستعدون ان نحمل السلاح ونقف الى جانب الشعب الكويتي.

وماذا عن بقية الجالية الباكستانية الموجودة في الكويت؟

قمنا باسكانهم في المدارس الباكستانية في السالمية والفحيحيل وخيطان وجليب الشيوخ وقمنا بوضع ملصق على باب السفارة الباكستانية بتوفير الطعام والمسكن.

وكيف كانت ردة فعل الشارع الباكستاني من الغزو الغاشم؟

الشارع الباكستاني كأي شعب كان تاثر قبل الغزو الغاشم بالخطاب الاعلامي وما ان حدث الغزو اكتشف زيف وكذب النظام العراقي المقبور لكن جاء الرفض من الشعب الباكستاني للغزو من ساعات الفجر الاولي ليوم الخميس الاسود.

حدثنا عن يومياتكم ابان الغزو الغاشم وما قمتم به الى جانب الكويتيين؟

شكلنا عدداً لابأس به من الجالية الباكستانية في الكويت وقمت بتحديد ورسم مواقع الجيش العراقي ومخابراته وتواجدهم في الثكنات العسكرية وكنت اتحجج لهم انني اشرف على خروج الجالية الى العراق حتي تمكنت من انجاح الخطة.

تحديدا متى بدأت تحركاتكم ضد المحتل؟

بعد اربع ايام من الغزو تم تجميع الصفوف وكنا حوالي خمسة وعشرون باكستانيا واسسنا حركة استعادة سيادة الكويت وطلب منا السفير الباكستاني في الكويت انذاك ان نتدبر امورنا وخرجنا الى باكستان وهناك نظمنا الصفوف.

وما أول نشاط قمتم به في باكستان؟

قمت بمقابلة السفير الكويتي في باكستان انذاك قاسم الياقوت وشرحنا موقفنا واننا مع الحق الكويتي بعدها قمنا بتنظيم اول مظاهرة في باكستان تأييداً للكويت في ديسمبر عام 90 سبقها مؤتمر صحافي حضره 250 صحافيا من مختلف الجنسيات واصدرنا طوابع تحمل صور الامير وولي العهد -رحمهما الله- وخياطة خمسة آلاف علم حتى اصبحت باكستان برمتها تؤيد الحق الكويتي.

كيف خرجت من الكويت وهل تعرضت لمضايقات من جيش الاحتلال العراقي؟

تعرضت لمضايقات كثيرة لكني لم اتقهقر وعرفت المخابرات العراقية علاقتي مع شخصيات كويتية وعسكرية والمقاومة فتم اقتحام منزلي ولم اكن متواجداً فيه حينها في المنقف وتمت سرقة اوراق ومستندات تخصني وتم اقتحام محلي وهو صالون بعدها اطلت اللحية للتخفي من العدو.

وما الاعمال التي قمتم بها ايضا في الكويت ابان الاحتلال؟

قمنا بتوزيع الاموال على المواطنين بسرية تامة بعد دراسة الوضع ووضع العائلات المحتاجة وشراء المواد الغذائية من الشاحنات القادمة من العراق وتخزينها في المطعم الذي املكه والذي حولته الى مخزن لتوزيع المواد الغذائية.

