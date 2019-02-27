وطن النهار

احتفلت سفارات الكويت لدى الأردن وبلغاريا والبرازيل واثيوبيا بالعيد الوطني الـ58 لاستقلال الكويت والذكرى الـ28 للتحرير ومرور 13 سنة على تولي سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم. وفي عمان كان سفير الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني وأركان السفارة في مقدمة مستقبلي المهنئين من كبار المسؤولين الأردنيين ورؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية لدول مجلس التعاون الخليجي العربي والهيئات الدبلوماسية العربية والأجنبية وبرلمانيين وأبناء الجالية الكويتية في الأردن وممثلي مؤسسات مجتمع مدني وفعاليات شعبية أردنية.

ورفع السفير الديحاني أسمى آيات التهاني والتبريكات الي مقام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وشعب الكويت بمناسبة الأعياد الوطنية الغالية. وقال ان الأعياد الوطنية تمثل تاريخا مشرفا صنعه أبناء الشعب الكويتي الذين وقفوا صفا واحدا متلاحمين تحت راية القيادة الحكيمة للبلاد عبر أعوام مديدة شهدت الكثير من التحديات والانجازات. واستذكر في هذه المناسبة الوطنية شهداء الكويت الأبرار والمفقودين من أبنائها الذين ضحوا من أجل بقاء الوطن سائلا المولى عز وجل الرحمة والمغفرة لهم. من جانبه هنأ مندوب رئيس الوزراء الأردني وزير التربية والتعليم العالي الأردني وليد المعاني في تصريح لـ (كونا) سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وحكومة وشعب الكويت بمناسبة الأعياد الوطنية.

بلغاريا

وفي بلغاريا رفع سفير الكويت الدكتور يعقوب العتيقي خلال حفل الاستقبال السنوي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وشعب الكويت بمناسبة الأعياد الوطنية الغالية.

البرازيل

وفي البرازيل اقامت سفارة الكويت حفل استقبال بمناسبة الأعياد الوطنية وقد تقدم الحضور ضيف الشرف السناتور فرناندو كولر رئيس البرازيل السابق. وفي اثيوبيا أقام السفير شملان الرومي حفل استقبال بمناسبة الأعياد الوطنية بمشاركة مساعد وزير الخارجية لشؤون أفريقيا بالوكالة المستشار حمد المشعان خلال زيارته الرسمية الى أثيوبيا. حضر الحفل مسؤولون في وزارة الخارجية الاثيوبية والسفراء المعتمدون في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا والدبلوماسيون وأصدقاء السفارة.

صربيا

وأقامت سفارتا الكويت لدى صربيا ونيجيريا حفلي استقبال بمناسبة العيد الوطني الـ58 لاستقلال الكويت والذكرى الـ28 للتحرير ومرور 13 سنة على تولي سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم. حضره نخبة كبيرة من الشخصيات السياسية والاقتصادية الرفيعة يتقدمهم وزير العمل الصربي زوران جورجيفيتش وممثلو الطوائف الدينية إلى جانب عدد كبير من المسؤولين الرسميين وأصدقاء السفارة الكويتية من الشخصيات الثقافية والإعلامية والاجتماعية البارزة ما يعكس المكانة المرموقة للكويت والاحترام الكبير التي تحظى به سفارتها في الاوساط الرسمية والدبلوماسية. وأعرب السفير عبدالصمد في كلمة القاها عن بالغ سروره واعتزازه بهذه المناسبة العزيزة في ظل القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة لسمو امير البلاد داعيا المولى عز وجل ان يحفظ الكويت واميرها وشعبها من كل مكروه.

نيجيريا

وخلال حفل السفارة في نيجيريا رفع السفير عبدالعزيز البشر اسمى آيات التهاني والتبريكات باسمه وبالنيابة عن أعضاء السفارة لمقام سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد سمو الشيخ نواف الأحمد والحكومة والشعب الكويتي بهذه المناسبة العزيزة. وأشاد السفير البشر بمستوى العلاقة الثنائية التي تربط الكويت ونيجيريا متطلعا الى فتح افق جديدة نحو تطوير التعاون في عدة مجالات بين البلدين. وحضر حفل السفارة وزير الاتصالات النيجيري وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة النيجيرية وجمع من أعضاء السلك الدبلوماسي.

الرياض

وفي الرياض أقامت سفارة الكويت حفلا بمناسبة مرور 58 عاما على استقلال الكويت و28 عاما على التحرير وحلول الذكرى الـ13 لتولي سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد مقاليد الحكم. وتقدم حضور الحفل الذي أقامته السفارة في (قصر الثقافة) بالحي الدبلوماسي امس أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر ووزير الدولة السعودي الأمير تركي بن محمد وعدد من الأمراء والسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية وجمع من الشخصيات السياسية والإعلامية والفكرية إضافة إلى عدد من المواطنين الكويتيين في المملكة. من جهته اعرب أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر في تصريح للصحافيين على هامش الحفل عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذه المناسبة الغالية على الجميع. واضاف الأمير فيصل «تمثل لنا هذه المناسبة منعطفاً جيداً وواضح دائما نسير فيه في ضوء وفي سعادة لخدمة الجميع».

وقال الامير فيصل «أتقدم بالتهنئة إلى والدي سمو الشيخ صباح الأحمد في هذا اليوم السعيد والى جميع الأسرة الكريمة والى الشعب الكويتي الشقيق في هذة المناسبة السعيدة» منوها بالأخوة بين السعودية والكويت.

لندن وباكستان

واحتفلت سفارات الكويت لدى لندن وغانا وباكستان بالعيد الوطني الـ58 لاستقلال الكويت والذكرى الـ28 للتحرير ومرور 13 سنة على تولي سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد مقاليد الحكم. واقام سفير الكويت لدى المملكة المتحدة خالد الدويسان حفل استقبال بمناسبة اعياد الكويت الوطنية.

ورفع السفير الدويسان في تصريح لـ (كونا) بهذه المناسبة اسمى ايات التهاني والتبريكات الى مقام سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.

وأشار السفير الدويسان إلى دور الكويت الفاعل والمتميز في الاحداث الإقليمية والدولية وهذا مشهود لها في كل دول العالم معربا عن أمله في ان ينعم الشعب الكويتي دائماً وابداً بالرخاء والوئام والاستقرار. من جهته اكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الدفاع توبايس الوود في تصريح مماثل لـ(كونا) عمق العلاقات التاريخية التي تربط بريطانيا والكويت مشيرا الى حرص مسؤولي البلدين على تعزيرها على كافة الاصعدة. وفي غانا اقامت سفارة دولة الكويت احتفالاتها السنوية بمناسبة اعياد الكويت الوطنية. وألقى سفير دولة الكويت لدى غانا محمد الفيلكاوي كلمة بهذه المناسبة ضمنها تاريخ العلاقات الكويتية الغانية والمراحل التي مرة على هذه العلاقات حتى الآن.

اما في باكستان فقد اقام السفير نصار المطيري حفل استقبال في العاصمة الاتحادية اسلام اباد بمناسبة اعياد الكويت الوطنية حضره سفراء ودبلوماسيون من عدة دول وقيادات سياسية باكستانية بارزة. وتقدم السفير المطيري في كلمته خلال الحفل بأسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وحكومة وشعب الكويت بهذه المناسبة.

واستذكر السفير المطيري في تصريح لـ (كونا) على هامش الاحتفال زيارة سمو امير البلاد الى باكستان عام 2006 وزيارة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الى باكستان عام 2013 واللتان ساهمتا بتعميق العلاقات بين البلدين.

وقال ان الكويت اكدت دورها الداعم والهادف الى مواجهة التهديدات المحيطة بالمنطقة والعمل على تسوية النزاعات سلميا وكذا نبذ العنف والارهاب معربا عن امله في احراز مزيد من التقدم في العلاقات بين البلدين.

قطر والجزائر

واحتفلت سفارتا الكويت لدى قطر والجزائر وقنصليتها في دبي بالعيد الوطني الـ 58 لاستقلال الكويت والذكرى الـ 28 للتحرير ومرور 13 سنة على تولي سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد مقاليد الحكم. واقام سفير الكويت لدى قطر حفيظ العجمي حفل استقبال بمناسبة اعياد الكويت الوطنية حضره عدد من كبار المسؤولين القطريين والدبلوماسيين وشخصيات اكاديمية واقتصادية واعلامية.

واشار الى العطاء الانساني الكبير الذي تقدمه الكويت لجميع الدول والمجتمعات التي تعاني من ويلات الحروب والكوارث والازمات مضيفا ان اهل الكويت من الاجداد والابناء جبلوا على فعل الخير واغاثة الملهوف وبذل الجهود لكل المحتاجين. وفي الجزائر نظمت سفارة دولة الكويت احتفالا ضخما بمناسبة اعياد الكويت الوطنية حضرة عدد من الوزراء يتقدمهم وزير المجاهدين الطيب زيتوني ووزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة ومستشار الرئيس بوتفليقة علي بوغازي وإطارات سامية في الدولة وشخصيات سياسية وثقافية بالإضافة إلى مسؤولين في البرلمان بغرفتيه والهيئات الرسمية في الجزائر فضلا عن أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.

واضاف ان «الكويت تعد من بين أكبر الدول المانحة في العالم في مجال الخدمة الإنسانية كما انها تناضل في سبيل كل القضايا العادلة في العالم وفي مقدمتها القضية الفلسطينية».

وفي الامارات حضر الاحتفالية التي اقامتها القنصلية العامة للكويت في إمارة دبي والامارات الشمالية بمناسبة الاعياد الوطنية عدد من المسؤولين الإماراتيين رفيعي المستوى على رأسهم وزير تطوير البنية التحتية الإماراتي عبدالله النعيمي وعدد كبير من قناصل الدول الشقيقة والصديقة إضافة الى جموع من المواطنين الإماراتيين والكويتيين الذين شاركوا تقديم التهاني بهذه المناسبة.

ورفع القنصل العام ذياب الرشيدي في كلمته التي القاها بالاحتفالية اسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام سمو امير البلاد وسمو ولي عهده الامين والشعب الكويتي الكريم بهذه المناسبة السعيدة.

وشدد القنصل ان الكويت لها مكانة خاصة في قلوب حكام وشعب الإمارات الشقيق «هذا ما عكسته كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في كتابه (قصتي) والتي اكد فيه عمق المحبة والروابط التاريخية التي لن تمحى ابدا من ذاكرة الشعبين الشقيقين».

وتقدم القنصل الرشيدي بالشكر لقيادة وحكومة وشعب الإمارات على مشاعر المودة النبيلة التي أبدوها تجاه بلدهم الثاني الكويت ومشاركتهم في الاحتفالات الوطنية الكويتية.

الصين واليابان

احتفلت سفارتا الكويت لدى الصين واليابان بالعيد الوطني الـ 58 لاستقلال الكويت والذكرى الـ 28 للتحرير ومرور 13 سنة على تولي سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد مقاليد الحكم.

واقام سفير دولة الكويت لدى الصين السفير سميح جوهر حيات حفل استقبال حضره 2500 شخصية من بينهم كبار القادة في الرئاسة والادارة العليا ومجلس الشعب والمحافظات والمسؤولين الصينيين بالوزارات والهيئات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الخارجية.

وقال السفير حيات في كلمته بالحفل ان «الاحتفال بأعيادنا الوطنية يمثل فرصة جوهرية لتعريف المجتمع الصيني بأبرز معالم النهضة والتطور التي شهدتها الكويت خلال الفترة الاخيرة» مشيرا الى الانجازات التنموية السريعة والعديدة التي حققتها البلاد في مختلف المجالات والصعد وعلى جميع المستويات في ظل القيادة الحكيمة لقائد العمل الانساني سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد.

وفي طوكيو اقامت سفارة الكويت حفل استقبال ضخم بمناسبة اعياد الكويت الوطنية حضره 800 ضيف من بينهم وزير العدل الياباني تاكاشي ياماشيتا ونائب وزير البرلمان لدى وزير الشؤون الخارجية الياباني كنجي يامادا ومسؤولين رفيعو المستوى وشخصيات سياسية وعسكرية وبرلمانية واعلامية ورجال اعمال واكاديميين ودبلوماسيين وممثلين عن الجمعية اليابانية الكويتية وكذلك مسؤولين كويتيين زائرين.

ماليزيا والهند

احتفلت سفارتا الكويت لدى ماليزيا والهند بالعيد الوطني الـ 58 لاستقلال الكويت والذكرى الـ 28 للتحرير ومرور 13 سنة على تولي سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد مقاليد الحكم.

واقامت سفارة الكويت لدى ماليزيا حفل استقبال بمناسبة اعياد الكويت الوطنية حضره وزيرة الاسكان والحكومة المحلية الماليزية زوريدة قمرالدين وعدد من المسؤولين الحكوميين وأفراد العائلة المالكة في ماليزيا وممثلي البعثات الدبلوماسية ورجال الاعمال والاعلاميين وعدد كبير من الطلبة الكويتيين والجالية العربية. وقال سفير الكويت لدى ماليزيا سعد العسعوسي في تصريح لـ «كونا» على هامش الحفل ان شعار الاحتفالات (أميرنا فخر.. شعبنا ذخر) لهذا العام «تجعلنا نفخر ككويتيين امام العالم بوالدنا قائد الانسانية».

واضاف «نفخر ونعتز بماضينا وكفاح أجدادنا وبالقيم التي جبلنا عليها ونعمل بكل ما نستطيع لنحافظ عليها ونكمل مسيرة النجاح ورفع راية الكويت في جميع المحافل الدولية»، مشيرا ان مشاركة الطلبة الكويتيين في ماليزيا في هذه المناسبة تذكرهم وتعيدهم إلى الإجواء في الكويت. وفي الهند احتفلت سفارة الكويت لدى الهند باعياد الكويت الوطنية بحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي اللواء الدكتور في كي سينغ الى جانب وزير التجارة والصناعة والطيران المدني سوريش برابهو وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون في نيودلهي وفي مقدمتهم سفراء دول الخليج والعربية الى جانب صفوة من كبار الشخصيات الثقافية والاكاديمية والاعلامية والدينية والاعمال في الهند.

سلوفاكيا والسنغال

واحتفلت سفارتا الكويت لدى سلوفاكيا والسنغال بالعيد الوطني الـ 58 لاستقلال الكويت والذكرى الـ 28 للتحرير ومرور 13 سنة على تولي سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد مقاليد الحكم. وبهذه المناسبة رفع سفير الكويت لدى سلوفاكيا عيسى الشمالي اسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد والشعب الكويتي الكريم. واكد السفير الشمالي في تصريح لـ «كونا» مدى الاعتزاز بإحياء هذه المناسبة التي تجسد التلاحم الشديد والارتباط الوثيق بين القيادة الحكيمة وجميع ابناء الوطن.

واشاد بمستوى المشاركة الكبيرة والرفيعة لكبار المسؤولين في سلوفاكيا ورؤساء البعثات المعتمدين والدبلوماسيين في سلوفاكيا، لافتاً الى انه يعكس مدى التقدير والاحترام للسياسة الحكيمة والمتوازنة التي تنتهجها الكويت والمكانة المرموقة التي تحظى بها على الصعيد العالمي.

وفي السنغال أقامت سفارة الكويت حفل استقبال بقاعة المسرح الكبير في العاصمة داكار. وتقدم الحضور ضيف الشرف ممثل الحكومة السنغالية وزير العمل سامبا سي وعدد من كبار المدعوين وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ورجال الاعلام والصحافة. ورفع السفير صالح الصقعبي بهذه المناسبة تهانيه لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وإلى الحكومة الرشيدة والشعب الكويتي الكريم.

الفلبين وفيتنام

احتفلت سفارة الكويت لدى الفلبين والقنصلية الكويتية بمدينة هوشي منه في فيتنام بالعيد الوطني الـ 58 لاستقلال الكويت والذكرى الـ 28 للتحرير ومرور 13 سنة على تولي سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد مقاليد الحكم.

وبهذه المناسبة أقام سفير الكويت لدى الفلبين حفل استقبال بفندق (شانغريللا ماكاتي) وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين الفلبينيين والسفراء والدبلوماسيين العرب والاجانب المعتمدين لدى مانيلا والشخصيات العامة والاعلاميين ورجال الاعمال.

كما أقامت القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة هوشي منه بفيتنام حفل استقبال بهذه المناسبة وذلك بحضور عدد من المسؤولين الفيتناميين ورجال الاعمال والاعلاميين والسلك القنصلي.

وألقى المطيري كلمة بهذه المناسبة تطرق فيها إلى عمق وتقوية الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تجمع الجانبين وسبل تعزيزها في المستقبل.

