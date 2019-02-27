مال وأعمال

قدرت مصادر معنية لـ «النهار» حجم ما تم إنفاقه في الأعياد الوطنية من قبل المسافرين للاحتفال خارج البلاد ما يقارب من نصف مليار دولار خلال 5 أيام، موضحة أن الانفاق يشمل تذاكر السفر وحجز الفنادق والتسوق وارتياد المطاعم والاستمتاع بوسائل الترفيه الأخرى، مشيرة إلى أن هذا الانفاق انعكس سلباً على الأسواق المحلية خلال تلك الفترة، حارماً إياها من تلك المبالغ التي كان من الممكن الاستفادة منها. وأشارت إلى أن حجم الإنفاق المقدر استند على فروض أهمها أن متوسط حجم إنفاق الفرد الواحد يومياً يصل إلى متوسط 333 دولاراً يومياً وذلك بفرض أن عدد المغادرين لقضاء العطلة الوطنية قارب 300 ألف مواطن ومقيم.

في حين قدرت مصادر اقتصادية اجمالى ما أنفقه الكويتيون على رشاشات المياه والألعاب الاحتفالية بحوالي 7 ملايين دولار. ويقول خبراء في مجال استيراد ألعاب الأطفال من الخارج، إن أسعار رشاشات وبنادق المياه، شهدت ارتفاعا كبيرا هذا العام في الكويت؛، خاصة بعد الحظر الرسمي لاستخدام «الفوم» في الاحتفالات. ويقول الخبراء ان رش المياه على شارع الخليج العربي تسبب في هدر ملايين الجالونات من المياه العذبة في الاحتفالات الوطنية، مما مثل مأساة حقيقية، داعين إلى إصدار قانون يحظر استخدام رشاشات وبالونات المياه في الاحتفالات بالأعياد الوطنية، لما يحدث فيها من هدر غير مبرر. وشددوا على ضرورة أن يكون لبعض مؤسسات الدولة دور في نشر ثقافة الترشيد، والوقوف بشكل جاد، خاصة مع صدور حكم المحكمة الإدارية بوقف استخدام مسدسات وبالونات المياه في الأعياد الوطنية.

