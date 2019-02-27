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الحكومة تستحدث تقنيات لرصد النفقات

حسام رجب
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الأربعاء 27 فبراير 2019

تستعد عدد من وزارات ومؤسسات الدولة الاقتصادية لإدخال منظومات تقنية جديدة لحفظ بياناتها وتأمنيها بالشكل المطلوب، حيث كشفت مراسلات عن رغبة لإنشاء غرف تحكم متطورة تحفظ بيانات المراجعين وتسهل خدماتهم وتكون مؤمنة ضد أي اختراقات ممكنة.
وقالت مصادر «النهار» أن عددا من الجهات في حاجة ماسة لمثل تلك البرامج التقنية المتطورة، خاصة وان وزارة المالية كانت قد طلبت منها ضبط معاملاتها الالكتروينة لتسهيل رصد المصروفات المختلفة ضمن إطار الموازنة العامة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن تطوير الأنظمة الإلكترونية يساعد الى حد بعيد في وقف الهدر وضبط النفقات العامة، كما ان عمليات التطير الالكتروني لا تكلف كثيرا.


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