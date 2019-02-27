مال وأعمال

أكد الخبير النفطي كامل الحرمي أن تغريدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب باتت عنصراً رئيسياً في تحديد أسعار النفط خلال 2019، متوقعاً أن تسجل أسعار النفط أسعاراً تصل إلى 65 دولاراً للبرميل في 2019.

ووفقاً لإحصائية «النهار» بلغت أسعار النفط خلال ما مضى من السنة المالية بنهاية يناير الماضي أي بعد مرور 10 أشهر قرابة الـ69 دولاراً.

وأشار الحرمي إلى أن عوامل العرض والطلب وأزمة تصدير نفط فنزويلا والعقوبات الأميركية على إيران قد تكون مؤثرة إلا أن تغريدات ترامب لها تأثير مباشر على أسعار النفط.

وعاودت أسعار النفط التراجع مرة أخرى على وقع تغريدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي طالب من خلالها دول منظمة الأقطار المصدرة للبترول «أوبك» بتحجيم جهودها الرامية لخفض تخمة المعروض.