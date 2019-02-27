مال وأعمال

توقع تقرير صادر عن بنك باركليز البريطاني تراجع اسعار خام الحديد، لتفقد كل المكاسب التي جنتها نتيجة احدى الكوارث ووقف العمل في بعض المناجم من ناحية اخرى.

ويتوقع البنك تراجع سعر الخام الى اقل من 70 دولاراً للطن اعتبارا من الربع الثاني من العام الحالي في ظل وصول الانتاج العالمي الى اعلى من التوقعات.

ونقلت وكالة بلومبرج للانباء عن التقرير الذي اعده المحلل «ايان ليتل وود» القول ان متوسط سعر خام الحديد سيكون في الربع الحالي من العام 79 دولاراً على ان يصل الى 69 دولاراً للطن خلال الربع الثاني ثم 63 دولاراً للطن خلال الربع الثالث ليرتفع في الربع الاخير من العام الى 65 دولاراً للطن.

واضاف المحلل ان «محور هذه الرؤية هو نمو الانتاج بافضل من توقعات الاسواق»، وذلك على خلفية الجهود التي تبذلها شركة «فيل» لانتاج الحديد الخام لتعويض خسائرها وتحسن الانتاج في الصين.