مال وأعمال

أدت زيادة الاستثمار في العقارات إلى ارتفاع أسعار المنازل بشكل قياسي، الأمر الذي قد يعيد الذاكرة إلى عام 2009 عندما وصل سوق العقارات إلى ذروته، وذلك وفقًا لما ذكرته مجلة «وورلد فاينانس».

ووفقاً لموقع «أرقام» شهد العالم ركودًا اقتصاديًا بسبب أزمة الرهن العقاري، ما أدى إلى اتباع سياسات التخفيف الكمي وانخفاض معدلات الفائدة والرهون العقارية على مدى سنوات، إلا أن زيادة الاستثمار في قطاع العقارات أدت إلى ارتفاع أسعار المنازل مرة أخرى إلى مستويات قياسية. ورغم ذلك ومع توقعات تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خلال 2019، فإن أسعار المنازل بدأت في الانخفاض مرة أخرى، ما يثير المخاوف بشأن بلوغ سوق العقارات ذروته وحدوث الركود ثانيًا.

ووفقًا لنتائج المسح الديموغرافي العالمي للقدرة على تحمل تكاليف المنازل لعام 2019، فقد جاءت هونغ كونغ في المركز الأول باعتبارها أقل المدن التي يمكن للأفراد تحمل تكاليف شراء المنازل بها.

وقد اعتمد المسح في تصنيفه لأقل المدن التي يمكن للأفراد تحمل تكاليف المنازل بها على متوسط دخل الأسرة في أسواق العقارات الرئيسية وهي كندا، الولايات المتحدة، هونغ كونغ، سنغافورة، أستراليا، نيوزيلندا، المملكة المتحدة وآيرلندا، وفيما يلي نسرد أغلى 5 مدن في العالم من حيث أسعار العقارات لعام 2019.

