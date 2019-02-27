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سنغافورة (رويترز) - تراجعت أسعار النفط لتواصل خسائرها بعد أن انخفضت ثلاثة في المئة في الجلسة السابقة، في أعقاب دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوبك الى الحد من جهودها لرفع الأسعار.

كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند 64.66 دولاراً للبرميل، بانخفاض عشرة سنتات أو 0.2 في المئة، عن آخر اغلاق. ولامس برنت، الذي هبط 3.5 في المئة، أدنى مستوى له منذ 14 فبراير يوم الثلاثاء عند 64.32 دولاراً للبرميل. وسجلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 55.21 دولار للبرميل منخفضة 27 سنتا أو 0.5 في المئة.

ويقول المحللون ان الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، ترغب في درء موجة صعود الأسعار في الآونة الأخيرة والتي تأتي بدعم من خفض مصدرين كبار للانتاج. وزادت أسعار برنت 8.1 في المئة بين الثامن والثاني والعشرين من فبراير

وأبدى ترامب قلقه بشأن أسعار النفط وجدد دعواته السابقة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الى الحفاظ على استقرار الأسعار.

و قال غولدمان_ساكس ان التوقعات لأسعار النفط على المدى القريب متفائلة بشكل طفيف، اذ يتواصل شح المعروض بشكل كبير مدفوعا بتخفيضات الانتاج من قبل المنتجين في منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك وروسيا.

وقال البنك الأميركي في مذكرة بحثية، ان فرص ارتفاع أسعار خام القياس العالمي برنت تتجاوز توقعات المدى القريب البالغة 67.5 دولاراً للبرميل، وانه قد يجري تداوله بسهولة عند 70 الى 75 دولارا للبرميل.

واتفقت أوبك وحلفاء، من بينهم روسيا في ديسمبر على خفض انتاج النفط بشكل حاد لمنع حدوث تخمة في المعروض هذا العام.

ودفعت التخفيضات التي تقودها أوبك الى جانب العقوبات الأميركية على صادرات ايران و فنزويلا النفطية أسعار الخام لأعلى مستوى في 2019 الأسبوع الماضي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.2 في المئة عن آخر اغلاق لها الى 66.96 دولار للبرميل وختم برنت دون تغير يذكر بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ 16 نوفمبر عند 67.73 دولاراً للبرميل.

وقال البنك انه رغم ذلك فان المراهنة على ارتفاع الأسعار ينبغي أن تكون بحساب مع دخول النصف الثاني من 2019، متوقعا تأثيرا من صادرات النفطالصخري الأميركي وتخفيفا محتملا لقيود أوبك على الانتاج.

وكتب محللو غولدمان: «تقول السعودية ان الأسواق ستستعيد توازنها قبل يونيو مما يعني أنه لن تكون هناك حاجة لمزيد من تخفيضات الامداد خلال النصف الثاني من 2019».

ومن المرجح أن تبقى أسعار الآجال الطويلة تحت ضغط دون 60 دولارا للبرميل لبرنت، و55 دولارا للبرميل لغرب تكساس بسبب استراتيجية الخروج (من تخفيضات الانتاج).

وقال بنجامين لو المحلل في مجموعة فيليب فيتشرز ان «الأسعار مرتفعة (بالمقارنة مع بداية العام) لأن الأسواق تراقب العقوبات القاسية على فنزويلا وجهود أوبك لخفض العرض العالمي وامكانية اندلاع نزاع تجاري بين الصين والولايات المتحدة».

وكانت منظمة اوبك وشركاؤها وضمنهم روسيا، أعلنت في نهاية ديسمبر أنهم سيخفضون انتاجهم وهو القرار الذي لم يكن كافيا حينها لرفع الاسعار.

