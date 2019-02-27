مال وأعمال

أعلن بيت الاستثمار العالمي (غلوبل)، عن نتائجه المالية للعام 2018 المنتهي في 31 ديسمبر 2018 محققاً أرباحا صافية بلغت 4.6 ملايين دينار (15.2 مليون دولار) مقابل 2.5 مليون دينار (8.3 ملايين دولار) في العام 2017. وقد بلغ اجمالي الايرادات 14.2 مليون دينار (46.7 مليون دولار ) فيما بلغت الايرادات من الرسوم والعمولات، والتي تمثل 67.5 في المائة من اجمالي الايرادات، 9.6 مليون دينار (31.6 مليون دولار). وقد ناقش مجلس الادارة في اجتماعه الذي عقد يوم الخميس 21 فبراير 2019 استشارة مستشار الاستثمار المستقل، التي تتضمن تقرير تقييم الأصول، واعتمده ووافق على التوصية للجمعية العامة غير العادية للموافقة على عملية الدمج مع شركة كامكو بطريق الضم ومن خلال تبادل أسهم غلوبل بأسهم كامكو بحيث يكون معدل سعر تبادل الأسهم كما ورد في استشارة مستشار الاستثمار 0.75522821 سهم كامكو مقابل كل سهم جلوبل وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية المختصة. أما فيما يتعلق بالأداء التشغيلي، فقد حققت ادارة الأصول اجمالي ايرادات بلغت 9.2 ملايين دينار فيما بلغ حجم الأصول المدارة لصالح العملاء 863 مليون دينار في 31 ديسمبر 2018. وظلت فرق ادارة الأصول تركز على طرح منتجات وخدمات تناسب احتياجات العملاء الاستثمارية التي توفر الدخل والعائد المنتظم ومعدل منخفض للمخاطر. وصرح فيصل صرخوه، رئيس مجلس الادارة: «نحن سعداء بهذه النتائج المالية التي تحققت خلال الأوقات الصعبة التي تمر بها أسواق رأس المال وصناعة الخدمات الاستثمارية في المنطقة ونتطلع الى انهاء عملية الاندماج بنجاح، وبالتالي خلق قيمة مضافة للمساهمين والاستمرار في خدمة عملائنا بشكل أكثر فاعلية وتقديم منتجات وحلول مالية متنوعة تساهم في حماية وتنمية ثروات عملائنا في بيئة اقتصادية متقلبة ومليئة بالتحديات». وعلق سليمان الربيّع، الرئيس التنفيذي بالوكالة، قائلا: «حافظت غلوبل على مسار الربحية للسنة السادسة على التوالي بفضل استراتيجية الأعمال القائمة على الرسوم وكان للمركز المالي والأداء المتميز بالاضافة الى الموارد البشرية الفضل في اهتمام العديد من الأطراف المحلية والاقليمية للحصول على حصة الأغلبية في الشركة. وعلى الرغم من التقلبات والصعوبات التي نشهدها، فقد نجحنا في توسيع قاعدة عملائنا وتعزيز قائمة منتجاتنا وخدماتنا ووقعنا على صفقات جديدة وتمكنا من استقطاب أموالا جديدة مع الاستمرار في تحقيق الأرباح».

