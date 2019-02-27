مال وأعمال

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 52 سنتا ليبلغ 66?17 دولاراً مقابل 66?69 دولاراً للبرميل في تداولات الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية انخفضت أسعار النفط مساء اول من امس الاثنين مرتدة عن مكاسب مبكرة بعد أن دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب منتجي أوبك الى (الاسترخاء) باعتبار أن الأسعار مرتفعة أكثر مما ينبغي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 91 سنتا لتبلغ 66?21 دولار للبرميل وسجلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 65?52 دولار للبرميل منخفضة 74 سنتا.

