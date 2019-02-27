مال وأعمال

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» أسماء الفائزين في السحب الثامن الذي أجراه على برنامج «حسابي» للشباب تحت اشراف ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، ضمن اطار حملة «اربح مع حسابي» التي تمنح العملاء فرصة الفوز بسيارتين سنويا و120 جائزة نقدية بقيمة 250 دينار لعشر فائزين شهريا.

وتؤكد هذه الحملة اهتمام «بيتك» بعملائه من الشباب مع الموازنة بين مختلف شرائح العملاء حسب طبيعة كل شريحة، والحرص على السعي الدائم لتقديم افضل المزايا لهم.

والفائزون بجائزة 250 دينار هم: امل محمد العازمى، مراحب حميد الرشيدى، عبدالرحمن محمد العتيبى، حمد زيد العازمى، فاطمة زين العتيبى، فجر سعود العازمى، فرح ناصر الزعبى، مريم معلا خلف، شريفة احمد الدوسرى، مريم عبدالله الفضلي.

ويطرح «بيتك» برنامج «حسابي» للشباب بمزايا نوعية، ضمن الاهتمام المتواصل بشرائح العملاء المختلفة، وابتكار صيغ منتجات وخدمات جديدة يتم من خلالها الوفاء باحتياجات كل شريحة بما يلائم خصائصها العمرية واهتماماتها المتعددة، بحيث تتناسب مع كل شرائح العملاء وتلبي احتياجاتهم في الحصول على خدمة متميزة وفق معايير وأساليب لا تقل عن نظيرتها العالمية من حيث الجودة والدقة والسرعة. ومن أهم المزايا التي يتم تقديمها ضمن برنامج «حسابي» للشباب هي حصول عملاء شريحة الشباب على بطاقة «حسابي» للسحب الآلي (ATM) ذات تصميم شبابي مميز، بالاضافة الى تمكينهم من الحصول على بطاقة «حسابي» مسبقة الدفع وفق الضوابط الائتمانية لـ «بيتك»، والتي يمكن استخدامها تماما مثل البطاقة الائتمانية لحجوزات الفنادق والطيران عالميا وعبر الانترنت، واستخدامها في أجهزة الدفع (P.O.S) في المحال التجارية.

