مال وأعمال

أعلنت مجموعة الخليج للتأمين الكويت عن افتتاح فرعها الجديد في المبنى الرئيسي للشركة، اذ يتميز بتصميم عصري لتوفير المزيد من الراحة والسهولة والسرعة في انجاز معاملات العملاء.

وجاء افتتاح الفرع الجديد وسط حضور حافل ضم عدداً من كبار قياديي الشركة في مقدمتهم رئيس مجلس الادارة لمجموعة الخليج للتامين فرقد عبدالله الصانع ورئيس مجلس الادارة لمجموعة الخليج للتامين - الكويت خالد سعود الحسن والرئيس التنفيذي للمجموعة- الكويت طارق عبدالوهاب الصحاف وبمشاركة أعضاء مجلس الادارة وعدد من المدراء و المدعوين.

وجاء في بيان صحفي، ان الفرع الجديد يعتبر بمثابة نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات والمنتجات التأمينية، ويشكل استكمالا للخطة المستقبلية الطموحة لدى المجموعة والتي تستهدف توفير الاحدث في مجال التأمين وفق أحدث التكنولوجيا الحديثة التي تتواكب مع المعايير العالمية في قطاع التأمين. من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين- الكويت طارق الصحاف، : «نشعر بسعادة غامرة لافتتاح هذا الفرع ونسعى دائمًا الى خلق مفاهيم مبتكرة وبناء نهج جديد ومتطور يركز على خدمة العملاء وذلك من خلال تقديم مجموعة واسعة من أحدث المنتجات والخدمات التأمينية المتطورة، اذ أن نجاحنا المستمر يعتمد على القدرة بتطوير الأدوات التي يحتاجها السوق وتعكس البيئة التي نعمل فيها». وأضاف، «ان افتتاح هذا الفرع الجديد يأتي حرصا من الشركة على التواصل مع عملائها أينما وجدوا والذين باتوا في زيادة عددية مستمرة ولنشر الوعي التأميني وتقديم أحدث وأفضل المنتجات التأمينية تحت سقف واحد حيث ما يميز الفرع الجديد هو تقديم خدمات تأمينية متعددة سواء في مجال التأمينات العامة أو التأمين الصحي. كما اننا دائما نسعى لمواكبة صناعة التأمين المتطورة في المنطقة، ونحن متحمسون جداً لرؤية الامكانات غير المسبوقة في الفرع الجديد».

