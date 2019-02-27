مال وأعمال

استطاعت امارة الشارقة أن تصنع لنفسها سمعة رائدة كعاصمة ثقافية لدولة الامارات العربية المتحدة، وأن تحتل مكانة متميّزة على خارطة السياحة العالمية باعتبارها احدى الوجهات المفضلة لملايين الزوار من جميع أنحاء العالم، مستندةً في ذلك الى المقومات السياحية التاريخية والثقافية التي تتميز بها، الى جانب البنية التحتية المتطورة والخدمات المبتكرة التي تتبنى أعلى معايير الجودة وتجذب اهتمام السياح من مختلف أنحاء العالم. وتكمن أهمية الامارة في دورها المؤثر في رعاية الفنون والثقافة والعلوم للمساهمة في بناء هوية حضارية وصُنع ارثٍ غنيّ تستقى منها الأجيال القادمة مجمل معارفها عن امارة الشارقة، وتستكمل بها مسيرة العمران والتنمية.

وتمضي الشارقة اليوم قدماً على درب الريادة في ميادين الثقافة والمعرفة، مستلهمةً أهدافها وطموحاتها من الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي وضع اثراء الحياة والعقل بالعلم والمعرفة في مقدمة الأولويات الاستراتيجية للامارة.

وتعمل حكومة الشارقة، بقيادة ودعم صاحب السمو حاكم الشارقة، جاهدة في تطوير القطاع السياحي باعتباره أحد الروافد الاقتصادية الهامة للامارة، لكونها وجهة سياحية تزخر بمقومات وامكانات سياحية متنوعة وبمنشآت ومرافق ذات معايير عالمية المستوى تجعل منها وجهةً مثالية لجميع أفراد العائلة. وتؤكد الجهود المبذولة في القطاع السياحي بأن الشارقة ماضية نحو المستقبل، مدعومةً بانجازات نوعية ومساعي لامحدودة ستتواصل في العام 2019 لاطلاق حزمة واسعة من المبادرات والمشاريع الطموحة والخطط التي تستهدف أسواقاً عالميةً جديدة.

وتسعى الامارة، متمثلةً بـ «هيئة الانماء التجاري والسياحي بالشارقة»، الى الاستمرار بتطوير البرامج والمنتجات والامكانات السياحية، وبطرح المبادرات التنموية واطلاق المشاريع الاستراتيجية التي تضمن استدامة التميز تحت مظلة المعايير المستقبلية من خلال عروض وتجارب سياحية مبتكرة تفتح آفاقاً جديدة تتسع معها الحصة السوقية في هذا القطاع الاقتصادي المهم. وتدعم الهيئة الجهود والمساعي كافة، التي تدعم امارة الشارقة في جعلها واحدةً من أفضل الوجهات السياحية في العالم من خلال الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة

وتوفير تجربة استثنائية تهتم بأدق التفاصيل من لحظة وصول الزائر وحتى مغادرته، وانتهاج استراتيجيات وخطط متطورة في القطاع السياحي. وتركز الشارقة جهودها حالياً على تنفيذ المشاريع التنموية الهادفة استناداً الى دعائم متينة قوامها الاستدامة والاستثمار في الموارد المتاحة والبدائل الأخرى بعيداً عن النفط. وتعمل حكومة امارة الشارقة جاهدةً، في اطار «رؤية الشارقة السياحية 2021»، التي من شأنها المساهمة في زيادة التدفقات السياحية الى الشارقة لتصل الى 10 ملايين سائح بحلول العام 2021. ويأتي ذلك ايماناً بأهمية السياحة باعتبارها أحد أهم عناصر الاستثمار ومساهم رئيس في دعم الاقتصاد ورفع الناتج المحلي الاجمالي. وفي ظل تكاتف الجهود التكاملية بين القطاعين الحكومي والخاص، تتواصل مسيرة الانجاز في توظيف المقومات التنافسية العالية للشارقة، وفي مقدمتها الموقع الاستراتيجي الممتد من الخليج العربي الى خليج عمان، والبنية التحتية المتطورة، والتنوّع الفريد في المعالم التاريخية والثقافية والسياحية التي أهلتّها للوصول الى أعلى المراتب كعاصمة للثقافتين العربية والاسلامية والسياحة العربية.

