مال وأعمال

أكد الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستشارات الاقتصادية جاسم السعدون أن الكويت أقل دول العالم في نسب تعثر القروض، إذ لا تتعدى نسبتها 2 في المئة من إجمالي القروض الممنوحة، مشدداً أن دعوات اسقاطها يتنافى مع مبدأ العدالة والمساواة والأحق بتلك الأموال الأجيال القادمة القادمين إلى حقل التعليم وسوق العمل بدلاً من إهدارها على الجيل الحالي. وأشار السعدون في لقاء موسع أجرته «النهار» حول أهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الكويت حالياً إلى أن من بين مبررات رفض دعوات اسقاط القروض أن أسعار النفط باتت نصف ما كانت عليه قبل 5 سنوات، وحتى أقل إن أخذنا في الإعتبار التضخم والزيادة في عدد السكان، والأحق فيما تبقى من أموال هم الصغار القادمين إلى حقل التعليم وسوق العمل بدلاً من إهدارها على الجيل الحالي.

ولفت السعدون إلى أن سعر برميل النفط في شهر ديسمبر 2018 كان 56.6 دولاراً للبرميل، ومعدل سعر برميل النفط في عام 2013 كان 103.5 دولارات، ونفقات الموازنة الحالية 2018/2019 بحدود 21.5 مليار دينار، ونفقات موازنة السنة المالية 2013/2014 بحدود 21 مليار دينار. موضحاً أن الكويت ظلت تنفق رقم قريب للسنة المالية الحالية رغم فقدان سعر نفطها الذي يمول نحو 50 في المئة من قيمته النقدية، وأكثر من ذلك من قيمته الحقيقية أي باحتساب أثر التضخم وزيادة عدد السكان. وحول أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في تعزيز الوضع الاقتصادي، قال السعدون لا بوصلة للمشروعات الصغيرة، لأنها تفتقر أهم هدفين افتراضيين لها الأول، والأهم، هو خلق وفرة من فرص العمل المواطنة، ووفقاً لاستراتيجيتها، سوف تمول 2727 مشروعاً في أربع سنوات لخلق 3500 فرصة عمل، أي بمعدل 1.3 فرصة عمل لكل مشروع، وذلك مناقض تماماً للهدف من إنشاء المشروعات الصغيرة. ثاني الأهداف، هو أن تمول المشروعات التي تتوافق مع الأهداف التنموية المعلنة للدولة، وواضح من خليط المشروعات أن لا هوية للمشروعات التي مولتها. وفيما يلي التفاصيل:

الدعوات المتصاعدة لإسقاط القروض وإيجاد حل لآلاف الأسر التي تعاني بسبب تلك القروض، هل تعتقدون أنها مستحقة؟

هي قطعاً غير مستحقة، والمبررات من وجهة نظري كالتالي:

- من الناحية الفنية ليست هناك مشكلة تعثر، فنسبة التعثر بحدود 2 في المئة وهي من أدنى النسب في العالم، ومصدر سداد النسبة الطاغية من المقترضين هي الرواتب من الموازنة العامة للدولة.

- نحن في زمن باتت فيه أسعار النفط نصف ما كانت عليه قبل 5 سنوات، وحتى أقل إن أخذنا في الاعتبار التضخم والزيادة في عدد السكان، والأحق فيما تبقى من أموال هم الصغار القادمون إلى حقل التعليم وسوق العمل بدلاً من إهدارها على الجيل الحالي.

- هو مقترح غير دستوري وغير عادل، فهناك من كان حصيفاً ولم يقترض وأدار أوضاعه المالية بحدود قدراته، وتجاوزه عقوبة غير مستحقة وليست أخلاقية، وضمن المقترضين هناك تفاوت قد يفوق الـ 15 ضعف في حجم الدين، ومساواتهم عمل غير دستوري وغير عادل، وهناك من اقترض لحاجة ملحة وهناك من أسرف والمساواة بينهم ظلم كبير.

- من حيث المبدأ، لابد من بناء ودعم القيم الإيجابية، فالإنسان لابد وأن يتحمل نتائج قراراته، والتنمية في هذه الظروف الصعبة، والقادم أصعب، لا يمكن أن تنجح من دون سيادة منظومة القيم الإيجابية، مثل قيم الالتزام والانتماء لوطن باقي يحتاج الكثير من التضحية من أجل تسليمه بحال أفضل لأجيال قادمة.

وأشير هنا إلى أن حجج أصحاب الدعوات بوجود فساد وبالتالي على الحكومة اسقاط القروض التي يعاني منها آلاف الأسر بأنها باطلة رغم وجود فساد، فالحل ليس باقتسام البلد مع الفاسدين، وإنما بملاحقتهم وعقابهم مهما تطلب الأمر، وليس بالقبول بثمن للسكوت على فسادهم. ذلك أيضاً ينطبق على ضرورة إقرار مشروع لضريبة الدخل، حتى يسهم القادرين في تمويل احتياجات بلدهم.

مهنية مرتفعة

كيف ترى أداء القطاع المصرفي والقطاع المالي في الكويت، في ظل بطء تنفيذ المشروعات التنموية؟

القطاع المصرفي والمالي ثاني أكبر موظف للعمالة المواطنة بعد القطاع العام، وهدف رئيس للكويت هو التحول إلى مركز مالي متفوق، والقطاع المصرفي والمالي في الكويت بدأ تاريخياً قبل بدءه في دول الجوار، ومهنيته مرتفعة. ولكن، لا يبدو حتى الآن أن هناك علاقة بين يافطة أو إعلان الدولة للتحول إلى مركز مالي متفوق، وخطوات تحقيق الهدف، فلا علاقة بين التعليم والتدريب وذلك الهدف، ولا علاقة ما بين التوفيق في توظيف ذلك القطاع ليدعم نشاط الحكومة المالي مثل استثماراتها، ولا حتى استخدام مصادرة المالية بما يتفق وأهداف تنمية حقيقية تسعى لخلق وظائف مواطنة في المشروعات التي يتبناها القطاع العام.

عجز الميزانية

هل تعتقدون أن أسعار النفط الحالية قادرة على كبح جماع العجز المالي الذي تعانيه ميزانية الكويت، وهل تعتقدون أن جهود الإصلاح قادرة على استيعابه؟

هناك عدة حقائق لابد من التطرق إليها عند الإجابة على هذا السؤال، فمعدل سعر برميل النفط الكويتي في شهر ديسمبر 2018 كان 56.6 دولاراً للبرميل، ومعدل سعر برميل النفط الكويتي في عام 2013 كان 103.5 دولارات، ونفقات الموازنة الحالية 2018/2019 بحدود 21.5 مليار دينار، ونفقات موازنة السنة المالية 2013/2014 بحدود 21 مليار دينار. وعليه، ظلت الكويت تنفق رقم قريب للسنة المالية الحالية رغم فقدان سعر نفطها الذي يمول نحو 50 في المئة من قيمته النقدية، وأكثر من ذلك من قيمته الحقيقية أي باحتساب أثر التضخم وزيادة عدد السكان. لذلك، فشلت حتى الآن كل جهود الإصلاح المالي والاقتصادي، وأصبحت المالية العامة في وضع غير مستدام، وأكبر معضلات الكويت هي أن نفس الحكومة التي قادت البلد إلى وضعه المالي الخطر، هي من يتولى إيجاد الحلول والمخارج له، وذلك مستحيل.

إلى أين تتجه بوصلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسط تضارب مصالح واختصاصات واتهامات بغياب العدالة في منح المبادرين الدعم الكافي لها؟

لا بوصلة للمشروعات الصغيرة، لأنها تفتقر أهم هدفين افتراضيين لها، الأول، والأهم، هو خلق وفرة من فرص العمل المواطنة، ووفقاً لاستراتيجيتها، سوف تمول 2727 مشروعاً في أربع سنوات لخلق 3500 فرصة عمل مواطنة، أي بمعدل 1.3 فرصة عمل لكل مشروع، وذلك مناقض تماماً للهدف من إنشاء المشروعات الصغيرة. ثاني الأهداف، هو أن تمول المشروعات التي تتوافق مع الأهداف التنموية المعلنة للدولة، وأوضح من خليط المشروعات أن لا هوية للمشروعات التي مولتها. وأسوة بكل الهيئات العامة الأخرى، تحول هدفها لشراء الولاءات بالتوظيف.

الكويت والنرويج

لفترة طويلة كنتم تقارنون بين النرويج والكويت في الحفاظ على ثروتها النفطية للأجيال القادمة، هل تعتقدون أن مستويات الإنفاق الحالية قادرة على تلبية احتياجات الأجيال القادمة في ظل تآكل الاحتياطي العام للدولة وغياب التنوع في مصادر الدخل؟

النرويج لم تأت بحل عبقري، وإنما طبقت مبادئ علم الاقتصاد وعلم المالية العامة في نهج تبنته قبل أن تنتج قطرة نفط واحدة، والنرويج بلد ديموقراطي حصيف ممنوع فيه تنافس حكومتهم ومجلسهم على شراء أصوات الناخبين وولائهم بهدر وفساد موارد الدولة. فالأصل في أي اقتصاد، هو دفاع الإدارة العامة عن تنافسيته مع الاقتصادات الأخرى، وبعد خطيئة جارتها هولندا عندما تدفق الغاز لديها وحصد وفرة من النقد الأجنبي، أخطأت هولندا في التعامل، بما هبط بتنافسية اقتصادها وخلق ما يسمى بعلم الاقتصاد بالمرض الهولندي، منعت النرويج استثمار وإنفاق حصيلة بيع النفط داخل اقتصادها منعاً لتضخم ضار لأسعار الأصول وتكاليف الإنتاج. وفي علم المالية العامة مبدأ أساسي وهو أن النفقات العامة، وتحديداً الجاري منها، لا يمول سوى من حصيلة إيراد ناتج من نشاط اقتصادي مستدام. -الضرائب-، لذلك قصرت إنفاق إيرادات النفط لتمويل الموازنة العامة بـ 4 في المئة من تلك الإيرادات، وعند الحاجة القصوى فقط، وادخرت الباقي للأجيال القادمة، لذلك، بلغ حجم صندوقها السيادي أكثر من تريليون دولار أمريكي. ما حدث في الكويت، هو نسخة اقتصادية ومالية معاكسة تماماً للنهج النرويجي، والفارق شاسع بين ما أنجزته النرويج وتداعيات السياسة الاقتصادية والمالية في الكويت.

غياب الرؤية

كيف تقيمون غياب خطط حكومية فاعلة لتوفير الوظائف لخريجي الجامعات في 15 عاماً المقبلة، وهل تفتقد الكويت رؤية واضحة في هكذا اتجاه؟

الخطط الحكومية موجودة منذ ستينات القرن الفائت، النتائج أو الحصيلة، ومن دون استثناء واحد، كلها حققت نتائج عكسية، ليس فقط العجز عن خلق وظائف، وإنما عجز في البناء لتلك الوظائف. فالمؤشرات كلها تؤكد تخلف الكويت تعليمياً باستمرار على مر الزمن، ليس فقط ذلك، وإنما انتشرت الشهادات المزورة وبعضهم بات يعلم النشء، وفي آخر استفتاء أكثر من 50 في المئة من الطلبة يعتبرون الغش حق. والأزمة الحقيقة القادمة هي حين عجز المالية العامة عن استيعاب المزيد من البطالة المقنعة في القطاع العام، حينها يبدأ تراكم أعداد البطالة السافرة، وهي سبب معظم حالات عدم الاستقرار في العالم.

بيئة الأعمال

هل ترون أن نجاح الحكومة في تحسين بيئة الأعمال والجهود المبذولة لتقليص الدورة المستندية للتراخيص اللازمة للشركات خطوة على الطريق الصحيح؟

أي عمل في طريق تحسين بيئة الأعمال صحيح ومقدر، ولكن المشكلة أعمق بكثير، فتحسين تلك البيئة بشكل جوهري يتطلب خفض كبير في حجم الحكومة المتخمة بهيئات ومجالس ولجان أكثر من ضعفي ونصف الضعف عدد وزارات الحكومة، وانتشئت للتوظيف فقط وباتت مكلفة ومعطلة خلافاً للمطلوب منها. وبمستوى الفساد العالي السائد حالياً، أعجز عن تسمية أي بلد في العالم نجح في تحسين بيئة أعماله ومستوى الفساد فيه حتى بنصف مستوى ما هو موجود في الكويت.

النواب يرغبون في الإصلاح والحكومة تجتهد في تطبيق الإصلاح ليل نهار؟

هناك فرق كبير بين اليافطة والمصنع، أن تضع إعلان عن مصنع وتتوقف بعدها، أمر سهل، وأن تبدأ الورشة في إنشاء مصنع العمل حتى يبدأ إنتاجه، أمر آخر، حتى الآن نحن لم نشاهد سوى اليافطة تلو اليافطة، ولكن الرغبة في الإصلاح والقدرة عليه معدومة لدى الغالبية الغالبة في السلطتين.

أسعار الوقود

هل تجد مبررات لدعوات خفض أسعار الوقود بعد أن قامت دول مجاورة بخفضها؟

القضية ليست قضية أسعار بنزين أو كهرباء أو ماء، القضية قضية استدامة، فتكاليف الرواتب والأجور والدعم يفوقان حاجز الـ 15 مليار دينار، ومعظم الدعم للطاقة، وهو أمر لا يمكن أن يستمر عند مستوى أسعار النفط الحالية الهابطة والاستعداد لاستقبال الـ 400 ألف شابة وشاب في سوق العمل بحدود نهاية مشروع «الكويت جديدة» في عام 2035. إذن القضية هي في الحصافة في مواجهة العجز عن الاستدامة مادامت البلد قادرة على تحمل تكاليفها، والوقت، وبشكل قاطع، يعمل على اصطدام المالية العامة بالحائط.

نظرة متشائمة

يوجه لكم اللوم أنكم تحملون نظرة متشائمة للاقتصاد دون وضع الحلول: باعتقادكم ما هي روشتة الإصلاح المطلوبة مالياً واستثمارياً واجتماعياً للخروج من دوامة المطالبات الشعبوية المتواصلة وآخرها إسقاط القروض؟

تاريخ العلاقة ما بين ما أكتب والتشاؤم يعود إلى ثمانينيات القرن الفائت، كتابات سبقت سرقة الاستثمارات الخارجية وقطاع النفط، وسبقت بروز مشكل البطالة المقنعة والسافرة، وسبقت ظهور مشكلات العجز المالي، وكلها تحققت بأسوأ مما توقعت. لذلك، وحتى أنا المتشاءم، لم أستطع أن أتوقع ما وصل إليه حال الكويت، ومثالاً له، أوضاع الفساد، وتردي التعليم والخدمات الصحية والبنية التحتية، وحتى الرياضية والثقافة، لذلك عدل البعض رؤاهم حولي من متشاءم، إلى أنك لم تكن متشائماً بما يكفي. أما الحل، فقد كررته ألف مرة، الكويت لا تشكو من ندرة الموارد وإن بدأت بالانحسار الكبير، ولا يعوز مواطنيها الذكاء والقدرة، ولا تعوزها الرؤى، المعضلة كامنة في إدارة ضعيفة ويتم اختيارها طوعاً، محاصصة، ومع المحاصصة الفساد والهدر حتمي.

