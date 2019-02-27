اقتصاد مصر

قالت وزارة المالية، إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 7 في المئة في العام المالي 2021 2022، من نسبة نمو متوقعة خلال العام المالي الحالي 2018 2019 تبلغ 5.8 في المئة، مؤكدة الاهتمام بتحقيق ما يسمى «النمو الاحتوائي» الشامل وكثيف التشغيل، والذي ينعكس على جميع شرائح المجتمع، ويستوعب الأعداد التي تدخل سنويًا سوق العمل.

وأكدت وزارة المالية في التقرير النصف السنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام 2018 /2019، أنه من المتوقع أن يتراجع معدل البطالة تدريجيًا من 9.9% في شهر يونيو 2018، إلى نسبة 7.1 في المئة في شهر يونيو 2022.

ولفتت وزارة المالية، إلى أن متوسط سعر برميل برنت، من المتوقع أن يسجل 67 دولارًا للبرميل في العام المالي المقبل2019 2020، مشيرة إلى أن التقديرات المبدئية لسعر الدولار في العام المالي 2018 2019، هو 18 جنيهًا للدولار، ومتوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية يبلغ 18.6 في المئة خلال العام المالي الحالي.

ومن ناحية أخرى، كشف تقرير تلقاه د. محمد معيط وزير المالية المصري عن حركة السلع الأساسية الواردة لمصر عن إفراج المنافذ الجمركية المختلفة بأنحاء الجمهورية عن سلع غذائية أساسية بقيمة 227 مليارا و714 مليون جنيه خلال عام 2018، أغلبها استفاد من الرسوم الجمركية المخفضة للتعريفة الجمركية الحالية، كما أن بعضها استفاد من الإعفاء الجمركي والذي قررته الحكومة علي السلع الغذائية الأساسية ضمن جهود الدولة لخفض الأسعار عبر توفير كامل احتياجات الأسواق المحلية من السلع الأساسية ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلال البعض لأي نقص في توافر تلك السلع، تخفيفا للأعباء عن المستهلكين خاصة المواطنين الأولى بالرعاية.

وأوضح بيان أصدرته وزارة المالية أن التقرير الذي أعدته مصلحة الجمارك أكد تصدر الخضروات الطازجة والمبردة والمحفوظة لقائمة الواردات الغذائية لعام 2018 بقيمة 60 مليار جنيه و293 مليون جنيه، وجاء في المركز الثاني حبوب الشوفان، والذرة، والدقيق، وفول الصويا بقيمة 53 مليار جنيه ثم رسائل الاقماح بقيمة 42 مليارا و350 مليون جنيه والرابع رسائل من حيوانات حية ولحوم وأسماك طازجة ومجمدة وقشريات ورخويات بقيمة 27 مليارا و766 مليون جنيه، والخامس رسائل الزيوت بقيمة 22 مليار جنيه والسادس قهوة وشاي بقيمة 7 مليارات و71 مليون جنيه والسابع سكر وعسل اسود بقيمة 6 مليارات و384 مليون جنيه والثامن رسائل البقوليات بقيمة 6 مليارات جنيه والتاسع محضرات من لحوم واسماك بقيمة 3 مليارات و293 مليون جنيه والعاشر أرز بقيمة 100 مليون جنيه، وأخيرا منتجات ألبان بقيمة 11 مليونا و623 ألف جنيه.وأكد التقرير أن شهر يناير الماضي شهد أيضا استيراد سلع غذائية أساسية بقيمة 15 مليارا و793 مليون جنيه، وتصدرتها رسائل الذرة والشوفان، والدقيق، وفول الصويا بقيمة 6مليارات و755 مليون جنيه، يليها رسائل الاقماح بقيمة 3 مليارات و128مليون جنيه، ثم حيوانات حية ولحوم وأسماك طازجة ومجمدة وقشريات ورخويات بقيمة 2مليار و127مليونا و360 ألف جنيه، ثم وزيوت بقيمة مليار و755 مليون جنيه ثم قهوة وشاي بقيمة 375 مليونا و879 ألف جنيه، ثم بقوليات بقيمة 661 مليون جنيه و740 ألف جنيه ثم خضروات طازجة ومبردة ومحفوظة بقيمة 281 مليونا و397 ألف جنيه ثم سكر وعسل أسود بقيمة 232 مليونا و624 ألف جنيه ثم رسائل محضرات من لحوم واسماك بقيمة 206 ملايين و859 ألف جنيه ورسائل الأرز بقيمة 199 مليونا و426 ألف جنيه وأخيرا ألبان ومنتجاتها بقيمة 623 ألف جنيه.

