اقتصاد مصر

رفعت وزارة المالية المصرية متوسط سعر الصرف الدولار في تقديراتها المبدئية لموازنة 2018-2019 إلى 18 جنيهاً، مقابل متوسط مقدر بنحو 17.25 جنيه في موازنة العام الحالي.

وأضافت وزارة المالية في التقرير النصف سنوي عن الأداء المالي خلال العام المالي الحالي أنه تم رفع متوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية في تقديرات العام المالي الجاري إلى 18.6 مقابل متوسط بلغ 14.7 في موازنة 2018-2019.

وشهد الجنيه المصري ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، كما تراجعت الفائدة على أذون وسندات الخزانة منذ بداية 2019 لتصل لأدنى مستوى منذ يونيو الماضي أدنى 18 في المئة.

وفي وقت سابق، رجح محافظ البنك المركزي المصري، أن يشهد سعر صرف «الراكد» حالياً، مزيداً من الحركة بعد إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب.

