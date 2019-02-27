اقتصاد مصر

أظهرت المؤشرات المالية المستقلة للشركة المصرية لخدمات النقل «ايجيترانس»، خلال 2018، تراجع أرباحها بنسبة 51.4 في المئة على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، أنها حققت أرباحاً بلغت 35.3 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 72.6 مليون جنيه في 2017.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 242.6 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 295.6 مليون جنيه في العام الماضي.

وكانت الشركة سجلت صافي ربح بعد الضريبة بلغ 35.92 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 70.76 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.