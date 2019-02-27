اقتصاد مصر

قرر مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، إنهاء تسجيل شركتها التابعة لمركز دبي للسع المتعددة، بالم هيلز إنترناشيونال «DMCC».

وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، إنه تقرر تعيين شركة AI Jeroudy Accounting& Auditing، كمصفي خلال عملية تصفية «DMCC» وإنهاء الترخيص.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة بالم هيلز للتعمير، خلال تسعة أشهر الأولى من 2018، ارتفاع أرباحها بنسبة 37 في المئة على أساس سنوي.

وحققت الشركة أرباحاً بلغت 640.21 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 466.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

