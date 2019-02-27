اقتصاد مصر

قال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، إن شركات قطاع الأعمال تتضمن شركات خاسرة وأخرى رابحة، كاشفاً أن صافي أرباح هذا القطاع وصلت خلال العام المالي الماضي لـ 11 مليار جنيه، ويعمل بكل ما أوتي من قوة على مضاعفة هذا الرقم.

وأضاف «توفيق» في بيان له أن إجمالي العاملين بشركات قطاع الأعمال في مصر يصل لـ 215 ألف عامل، وهناك 48 شركة خاسرة و73 شركة رابحة، مؤكدًا أن القطاع لديه خطة كاملة لمحو خسائر شركات القطاع والنهوض بها.

وأكد أن السنة المالية 2016/2017 وصل حجم الخسائر فيها إلى 7.5 مليار، والخطة القائمة تستهدف تحقيق صافي أرباح بقطاع الغزل والنسيج لـ3 مليارات جنيه خلال السنوات المقبلة، مضيفًا أن التحرك للنهوض بشركات القطاع العام كان يجب أن يتم منذ 10 سنوات، ونعمل على محو خسائر شركات القطاع وسنحولها لرابحة خلال سنوات قليلة.

وتابع: «هناك قرار وزاري بمنع مكافآت الميزانية للشركات الخاسرة، وسنعظم العائد من بيع الأصول، ونستهدف مضاعفة الأرباح الخاصة بشركات قطاع الأعمال العام خلال عام ونصف، وأنا متفائل هنعمل حاجة محترمة لمصر خلال سنة أو سنتين».

إلى ذلك كان هشام توفيق شهد ووزيرة التضامن الاجتماعي د. غادة والي توقيع اتفاق تسوية ودية لمنازعات قضائية استمرت نحو 15 عاما بين بنك ناصر الاجتماعي وشركتي النصر للتصدير والاستيراد والعامة للأعمال الهندسية بشأن قطعتي أرض بطريق كورنيش النيل في حي ساحل بمحافظة القاهرة.

