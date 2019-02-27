اقتصاد مصر

ارتفع إجمالي قروض البنوك لتصل إلى 1.759 تريليون جنيه، في نهاية شهر نوفمبر 2018، مقارنة بـ1.453 تريليون جنيه وذلك بنهاية شهر ديسمبر 2017، بارتفاع نحو 306 مليارات جنيه، خلال 11 شهرًا، وفقًا لتقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري.

ويعد القطاع المصرفي أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري حاليًا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة أسهمت في تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة القادمة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو 45 في المئة.

وكان البنك المركزي قال إن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال العام الماضي 2018 لتسجل نحو 25.5 مليار دولار، مقابل نحو 24.7 مليار دولار خلال العام 2017، بزيادة تقدر بنحو 778.2 مليون دولار وبمعدل 3.1 في المئة.

الجدير بالذكر أن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر ديسمبر 2018 حققت زيادة قدرها 270.2 مليون دولار لتسجل نحو 2.2 مليار دولار، مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2018.

وتعد حصيلة رسوم المرور في قناة السويس، إلى جانب تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات والاستثمار والسياحة، مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد المصري، والداعم الرئيس للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.

