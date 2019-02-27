اقتصاد مصر

ينطلق المعرض افرست العقاري المصري في نسخته السابعة عشر إلى الكويت في الفترة من 27 فبراير حتى 2 مارس 2019 بفندق الريجنسي، بمشاركة أضخم وأكبر شركات التطوير العقاري في جمهورية مصر العربية والكويت، لإتاحة الفرصة أمام العملاء للتعرف على ابرز المشاريع العقارية بمصر .

وقال رئيس مجلس الإدارة في «افيرست» لتنظيم المعارض والمؤتمرات هشام عنبة إن إقامة المعرض بصفة دورية في دولة الكويت يعتبر انجازاً لها، خاصة مع ندرة إقامة مثل تلك المعارض خلال الفترة الأخيرة بسبب إجراءات وزارة التجارة والصناعة وتشديدها على كافة التفاصيل المتعلقة بإدارة المعارض.

وأكد أن الإجراءات المشددة للجهات الحكومية في الكويت من شأنها أن تبث الطمأنينة في نفوس العملاء وتمحو جميع الشكوك حول تنفيذ أي عمليات استغلال خلال المعرض، إضافة إلى حرص «افرست» على عدم استضافة سوى الشركات الكبرى ذات التاريخ العريق والمشاريع الكبرى والسمعة الطيبة لتمكنها من عرض مشروعاتها على عملائها في الكويت.

وأشار عنبة الى ان المعرض يهدف إلى تسليط الضوء على جمال مصر وعقاراتها الفريدة، والترويج لها كهدف مميز للاستثمار في السوق العقاري في الشرق الأوسط، منوها إلى أن المعرض شهِد العام الماضي توافد الآلاف من الزوار، متوقعاً في الوقت ذاته نجاح نسخة هذا العام أيضاً حيث ستقوم الشركات بعرض عقاراتها المتوفرة للحضور والمستثمرين والراغبين بالشراء.

وكشف عنبة عن مفاجأة المعرض في نسخته الجديدة حيث سيجد المستثمرون والمشترون الذين يزورونه، الكثير من الصفقات الحصرية التي تعرضها مجموعة من كبار المطورين المصريين.

وقال: تمتلئ مصر بالخيارات العقارية المتنوعة الفاخرة منها والمتوسطة وذلك في العديد من المدن العالمية والسياحية خاصة في العاصمة القاهرة والتي شهدت إنشاء العديد من المدن الجديدة مستفيدة من التوجه الحكومي نحو النهوض بالعمران في القاهرة الجديدة مثل المدينة الإدارية الجديدة والتجمع الخامس والشروق والشيخ زايد وغيرها، إضافة إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية في عدد من المدن الساحلية مثل الإسكندرية وشرم الشيخ.

وعن الإجراءات الحكومية الأخيرة والتشدد في منح تصاريح إقامة المعارض، أكد عنبة انه وعلى الرغم من زيادة الجهود اللازمة لتلبية المتطلبات الجديدة لوزارة التجارة والصناعة إلا أنها جاءت في صالح كلا من الشركات المستثمرة والعملاء، حيث إن هذه القرارات من شأنها ان تنظف السوق العقاري من الشركات الغير منضبطة والتي تسببت في العديد من المشكلات، الأمر الذي ساهم في التفريق بوضوح ما بين الغث والسمين، وأنصف الشركات الجادة .

أما بالنسبة الى العملاء فإن هذه القرارات عملت على زيادة الطمأنينة والثقة في المشروعات المعروضة عليهم خاصة مع مرورها بالعديد من قنوات التدقيق التي تضمن سلامتها.

وأوضح عنبة ان الإجراءات تضمنت ضرورة أن تتقدم الجهة التي ترغب في تنظيم المعرض بطلب قبل موعد المعرض المزمع إقامته بشهرين على الأقل يرفق به اسم المعرض وموعد انعقاده ومكان انعقاده، مع تحديد قائمة بأسماء الجهات المشاركة في المعرض مرفق بها صورة رسمية من التراخيص السارية لتلك الجهات بمزاولة النشاط مطابقة لغرض المعرض، إضافة الى صور رسمية من السجل التجاري والإقرار الضريبي للجهات المشاركة في المعرض من خارج الكويت من الجهات الرسمية في بلد العقار مصدق عليها من السفارة الكويتية في بلد العقار .

