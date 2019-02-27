الناس

احتفلت مدرسة الكويت الأميركية بالعيد الوطني وذكرى التحرير ضمن احتفالات الكويت بهاتين المناسبتين الوطنيتين.

وتضمنت الاحتفالات التي أقيمت على مسرح المدرسة يوم الخميس 21 فبراير 2019 العديد من الفقرات الموسيقية والشعرية والأناشيد الوطنية والرقصات الشعبية بمشاركة الطلاب من جميع المراحل الدراسية في حضور أعضاء مجلس الادارة وناظر المدرسة بيتر وليامز وأولياء الأمور الكرام.

وأكد القائمون على إدارة المدرسة بأنهم حريصون على تبني كل ما من شأنه تعزيز الحس الوطني لدى أبنائنا وكذلك تكريس مشاعر الانتماء عند أبناء المقيمين على أرض الكويت بلد الأمن والأمان.

