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احتفل مركز الشيخة فتوح الصباح الصحي في الشامية بالعيد الوطني الـ58 لاستقلال الكويت والذكرى الـ28 للتحرير، حيث أقام المركز حفل استقبال بهذه المناسبة حضره كل من مديرة منطقة العاصمة د. فاطمة العسومي،ورئيسة الرعاية الصحية د.أماني الصقعبي، الى جانب مختار الشامية ابراهيم المشعل ومختار غرناطة بدر العبدالجادر ومختار الشويخ السكني حمد السميط، وعدد كبير من الأهالي والشخصيات الاجتماعية في المنطقة، وحرص الموظفون والعاملون في المركز على المشاركة في الحفل الذى اقيم في اجواء كرنفالية حيث تزين المركز بأعلام الكويت وسط اجواء من الفرح والبهجة، صاحبها اذاعة الأغاني الوطنية التي تفاعل معها الحضور.

ورفع المشاركون في الحفل التهاني والتبريكات الى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد بهذه المناسبات الوطنية التي تجسد روح الانتماء والولاء للوطن.

