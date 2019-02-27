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أقام قسم التربية الإسلامية في مدرسة الكويت الانكليزية محاضرة تربوية بعنوان «التنمية الإنسانية في القرآن الكريم»، والتي جاءت ضمن إطار الاهتمام بالقيم الأخلاقية في نفوس الطلاب.

وقالت إدارة المدرسة في بيان صحافي ان المحاضرة أعدها وقدمها حسام المصري معلم التربية الإسلامية بالمرحلة الثانوية، وقام بالإشراف عليها ممدوح خليل رئيس قسم التربية الإسلامية، بحضور دمشق العجمي موجه التربية الإسلامية.

وأضاف البيان إلى أن المحاضرة اتسمت بالقيمة والثراء في الطرح والحوار، نالت استحسان الحضور، لافتا إلى تنظيم المزيد من مثل تلك الأنشطة الدينية وغيرها من الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية خلال الفترة المقبلة.

