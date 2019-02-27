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بادرة جميلة وبدعوة من طيران فلاي دبي لاستقبال سارة محمد الرباح التي أهدت بدورها أول قصة من تأليفها ورسمها مستلهمة أيقونة طيران فلاي دبي (مايا)، حيث أشاد طاقم طياري ومضيفي وإداريي الشركة بالقصة المقدمة من سارة وأبدوا بدورهم اهتمام ملحوظ منذ صعودها الطائرة إلى المطار باختتام موعد اللقاء واستقبال حافل تميز بتاريخ وذكرى عزيزة على قلوبنا ككويتيين 25 فبراير 2019.

بدورها عبرت سارة محمد الرباح عن سعادتها بان يتزامن هذا الحدث مع الاعياد الوطنية التى تعيشها الكويت حيث العيد الوطني المجيد وذكرى التحرير. شكراً فلاي دبي من القلب.

