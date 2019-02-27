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وجهة نظر

وطن

عبدالستار ناجي
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الأربعاء 27 فبراير 2019

بعد الإشادة باللياقة العالية التي ظهرت بها جملة أجهزة وقطاعات وزارة الإعلام، وبالذات، الإذاعة والتلفزيون والأخبار والبرامج السياسية وأيضا الهندسة، من أجل الكينونة بمستوى هذه الأيام وتلك الاحتفالات الوطنية التي تعتبر العيد الثالث الذي نفرح به في كويتنا الغالية حيث ذكرى الاستقلال المجيد والتحرير العظيم.
ونتوقف عند جانب في غاية الأهمية، ألا وهو ضرورة تكثيف الأعمال الدرامية الوطنية قياساً بالأعمال الغنائية التي راح الجميع يتنافس على تقديمها وانتاجها وبالذات البنوك وقطاع الاتصالات
الحديث هنا عن مزيد من الأعمال الدرامية التلفزيونية ذات الجودة العالية، وذات القيم الكبرى، التي ترسخ قيم الولاء والانتماء والتضحية.. والتي تعبر عن خلجات أبناء هذه الأرض الطيبة تجاه أرضهم والتحديات الكبرى التي عاشتها ليأتي فجر الاستقلال.. ثم التحرير العظيم.
كم كنت أتطلع شخصياً، إلى عمل درامي سهرة أو ثلاثية تعتمد العنوان المحوري للاحتفالات هذا العام نهجاً.. وحواراً.. ودلالات.
نعلم بأن الدراما التلفزيونية مكلفة.. ولكن الدراما الوطنية هي واجب... من أجل وطن نحبه.. ونعشقه.. وننتمي إليه.
وعلى المحبة نلتقي


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