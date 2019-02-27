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احتضن مسرح عبدالعزيز ناصر بسوق واقف في الدوحة أوبريت «وطن واحد» حيث شارك في العمل نخبة من نجوم الغناء في قطر وهم الفنان فهد الكبيسي والفنان عيسى الكبيسي والفنانة أصيل هميم، وهو من كلمات عبدالرحيم الصديقي وتيسير عبدالله، وألحان الموسيقار مطر علي الكواري، وتوزيع محمد المري، وإخراج ناصر عبد الرضا وقد أناب المستشار ناصر صقر الغانم عن السفير الكويتي في قطر للحضور الى الأوبريت ومعه القنصل المستشار محمد الزعبي وعدد من اركان السفارة الكويتية في دولة قطر وقد تضمن الأوبريت باقة من اللوحات الاستعراضية بمشاركة الفنانين تبرز من خلال كلماتها مشاركة الشعب القطري فرحة أشقائهم الكويتيين باحتفالات دولة الكويت باليوم الوطني وذكرى التحرير، وتؤكد تلاحم الاشقاء في هذه المناسبات الوطنية السعيدة.

وتكون الأوبريت من ست لوحات هي: لوحة البحر وفيها إيقاعات مختلفة هي إيقاع الشابوري الكويتي، وفن النهمة المطورة، وإيقاع لفجري وهو فن مشترك بين قطر والكويت، ثم إيقاع الصوت، واللوحة الثانية نسائية ادتها الفنانة أصيل هميم، وشملت اللوحة على جزء من أغنية «يا جارتي» وهي من الأغاني الشعبية الكويتية القديمة بالإضافة إلى «الدزة» و«السامري» اللذين تقديمهما في شكل لوحات فنية متميزة و اللوحة الثالثة من الأوبريت كانت لوحة «القروي» واللوحة الرابعة خاصة بالأطفال، وقد اختار الشعراء المشاركون في كتابة كلمات الأوبريت جملة كويتية قديمة «مبارك عليك» لتوظيفها في العمل، واللوحة الخامسة هي لوحة العرضة، واللوحة السادسة هي لوحة «الرمز» وجسدت اللوحة مشاعر الولاء والعرفان، كما تعزز روح الأخوة بين الشعبين الشقيقين.

وقد رصدت «النهار» خلال حضورها الى الجمهور الكثيف الذي يضم القطريين والمقيمين فيها وقد كان لهم حضور لافت ولم تغب العوائل الكويتية عن المشاركة الذين تبادلوا المشاعر في تلك الذكرى العزيزة على الجميع .

وفي تصريح خاص لـ «النهار» تحدث المستشار ناصر الغانم عن الأوبريت قائلا: في البداية اود ان اهدى تحياتي الى صاحب السمو امير البلاد المفدى الشيخ صباح الاحمد والى ولي عهده الامين سمو الشيخ نواف الاحمد والى الحكومة الرشيدة وايضا الى القيادة الحكيمة الممثلة سمو امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد والى الشعب القطري الذي يقصر معنا في تلك المناسبة وعبرعن مشاعره تجاهنا وفيما يتعلق بالأوبريت يصعب على ان اعبر عن امتناني وتقديري واعتزازي بما شاهدته من أداء جميل سواء من فنانين أو مشاركين فقد كان رائعا جدا زنعتز فيه واتقدم لهم بالشكر عما قدموه وايضا اشكر المكتب الهندسي الخاص على تلك اللفته الكريمة وايضا الى الملحن مطر علي الكواري على فكرته المبدعة والحقيقة الجمهور ايضا كان له دور عبر التفاعل مع اللوحات الغنائية التي تم تقديمها .

وفي ختام الأوبريت كرمت السفارة الكويتية رئيس اللجنة المنظمة الموسيقار مطر علي الكواري الذي توجه بالشكر الى جميع من عمل في الأوبريت ومنهم المخرج ناصر عبدالرضا والى الموزع الموسيقي محمد المري وللشعراء الذين شاركوا في كتابة كلمات الأوبريت، مشيراً إلى أن العمل قطري خالص، وهو هدية من قطر لدولة الكويت الشقيقة في عيدها الوطني.

لقطات

شهد الأوبريت حضوراً واسعاً قبل البداية وشكلت الغالبية من العوائل القطرية والكويتية.

التنظيم كان رائعا وتوفير جميع الإمكانات خاصة من المكتب الهندسي الخاص الذي ذلل الصعاب حتى يكون الأوبريت مميزاً.

أصر مخرج الحفل ناصر عبدالرضا على ان يتواجد خلف الكواليس ومتابعة ادق التفاصيل حتى تكون هناك انسيابية على الرغم من العارض الصحي الذي يمر به.

لم يتمالك الفنان القدير غانم السليطي نفسه خلال الأوبريت ونزل بين الجمهور والتفاعل مع الأغاني الوطنية.

كان فريق عمل الأوبريت في جهد وعمل دائم وعلى راسهم رئيس اللجنة المنظمة الموسيقار مطر علي الكواري.

شهدت الفعاليات مشاركة فعالة من الاعلام القطري وخاصة من قناة الريان التي نقلت الحفل على الهواء مباشرة.

الإعلامي صباح الكواري مدير قناة «الريان» تواجد خلال الفعالية ومتابعة فريق القناة المشارك في نقل الفعالية.