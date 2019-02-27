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شارك الفنان سلمان العماري ضمن فعاليات وحفلات «شعب واحد» التي تنظمها لجنة الاحتفالات بالمكتب الهندسي الخاص وبدأ العماري تقديم باقة متنوعة من الأغاني الشعبية التراثية، متكئاً على إيقاعات الفنون الشعبية المختلفة. وأبحر العماري بالجمهور بمجداف الفنون الخليجية التراثية فقدم لهم فن السامري، والقادري واليمني بالإضافة إلى فن الصوت، وغيرها من فنون الكويت والخليج واليمن في توليفة متنوعة ولوحات شعبية بديعة. وكان الجمهور مستمتعًا بما يقدمه العماري، ومبتهجًا بروح الفن الشعبي الجميلة التي نشرها العماري في الأجواء.

وقدم 16 أغنية حتى وقت متأخر من الليل استحضرت تراثيات الكويت والخليج العربي، وأيقظت في الأذهان التاريخ العريق لهذه البقعة الطيبة فكانت مناسبة لاسترجاع تاريخ الكويت العريق الذي نحيي ذكراه من خلال الاحتفالات باليوم الوطني.

وفي لقاء مع الصحف المحلية أعرب العماري عن سعادته بالمشاركة بهذه الحفلات الغنائية التي تعكس مدى اللحمة والترابط والتآخي بين الشعبين الشقيقين قطر والكويت. وأكد العماري أن هذه اللفتة الكريمة والراقية من قطر ليست غريبة عليها فهي دائمًا صاحبة المواقف العظيمة والوقفات التي لا تنسى، منوها إلى أن مشاركة قطر للكويت باحتفالاتها ليس أمرًا جديدًا بل هو عادة كريمة لدولة قطر لها كل التقدير والشكر عليها.

وردًا على سؤال حول عدم تقديمه أغانيَ وطنية خلال الحفل، أجاب العماري الوطن أكبر من أن نعبر عن حبه بأغنية وطنية، إنما أنا أعكس موروثه وتاريخه من خلال هذا الفن الشعبي التراثي الذي يتحدث عن مدى عراقته وأصالته ويعطي للناس صورة عن تاريخه وثقافته الأصيلة.

وقال قدمت باقة متنوعة من الإيقاعات الشعبية وفنونها وحرصت على التجول بينها ليجد الجمهور فيها رحيق تاريخنا وجماليات فننا الأصيل، فقدمت السامري والقادري واليمني والصوت وغيرها، منوها أنه قدم على المسرح قرابة الستة عشر عملاً وجدت القبول لدى الجمهور.

وأثنى العماري على اختيار الفنانين الذين يحيون تلك الحفلات بطابع شعبي لأنها تعبر عن مدى حرص القائمين على هذه الفعالية على المحافظة على الفن الشعبي من الاندثار، بالإضافة إلى أنه واجهة ثقافتنا وعنوان تراثنا الذي هو جزء من تاريخنا الذي نحتفل به من خلال اليوم الوطني الكويتي.

