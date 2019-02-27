آراء

تحتفي الكويت هذه الأيام بأعيادها الوطنية المجيدة واعياد التحرير، وبدأت مظاهرها مع الإطلالات الأولى لشهر فبراير، فالكل يعيش مع الكويت افراحها وتزداد وتتسع تلك الأفراح عاما بعد عام، من خلال تلك المقاطع الموسيقية التي يطلقها أحباء الكويت من مختلف انحاء العالم، متمنين للكويت عاما جديدا من الخير والعمل والعطاء والإنجاز والأمن والأمان وان تتكرر تلك الأعياد كل عام والكويت تزداد امنا وامانا، والحقيقة ان تلك المقاطع الغنائية والموسيقية التي يتم اهداؤها للكويت كل عام من مختلف دول العالم، أصبحت ظاهرة جميلة نحتفي بها، حيث بدأت من اشقائنا في الخليج وها نحن نرى هذا العام المزيد منها باختلاف اللغات وصولا الى الصين والهند، وبذلك أصبح هذا العيد الوطني، عيدا عالميا تجدد فيه دعوات الحب والأمن لجميع دول العالم لهذه الدولة الواقعة في شمال الخليج والتي تعرف «بالكويت».

والحقيقة هذا الاحتفاء الدولي يعني الكثير، حيث ان الكويت بعد التحرير أصبحت هبة الأسرة الدولية التي أصرت على عودة الحق الكويتي لأهلة وعودة الكويت إلى صفوف الأسرة الدولية كدولة داعية وراعية للسلام العالمي. ولاسيما ان الكويت تحرص على زيادة رصيدها العالمي عبر التفاعل مع مختلف القضايا الدولية من قضايا السلام ومساعدة المناطق المنكوبة ومد يد العون للدول الفقيرة والدول التي تعيش الحروب والاضطرابات والقلاقل، وحروب العصابات وصولا الى دعم جميع خطط التنمية البشرية التي تعد مفتاحاً حقيقياً للنهوض بمعدلات التنمية ومستويات المعيشة وتعزيز ثقافة السلام المجتمعي التي تنعكس ايجابا على مكانة المرأة والتعليم والأسرة بأكملها.

في أعياد الاستقلال والتحرير، نتذكر العالم الدولي والأسرة الدولية ودورها الرئيس في تعزيز القانون الدولي وسيادة الدولة وحفظ الحقوق وصولا الى تحقيق رسالتها في السلم والأمن الدوليين، داعين ان تستمر الكويت في خطاها الثابتة في تعزيز ثقافة السلام العالمي والتأكيد على ان العالم يسع الجميع.

