آراء

كل أهل الكويت يعيشون على أمل دوران عجلة جامعة الشدادية الموعودة أن تفتتح في شهر 9 القادم بعدد من الكليات وتعقبها بقية الكليات وبعد عقود من الزمن سمعنا عنها في بداية العقد الثامن من القرن الماضي باتت اليوم واقعا قريباً يكحل أهل الكويت عيونهم بهذا الصرح التعليمي الكبير الذي يرتفع بالتعليم الكويتي لمرتبة أكبر انشاء الله، وكما نعرف أن جامعة الشدادية مرت بعراقيل كبيرة حتى ترى النور وأبرز هذه العراقيل مسلسل الحرائق الـ7 التي نشبت فيها ولكن مع العزيمة والإصرار باتت ترى النور قريبا. وهنا نسأل ماهي نتائج التحقيقات بالحرائق الـ7؟ وما هو السبب الحقيقي لها؟ وهل تمت محاسبة المتسبب فيها؟ ولا التحقيق بالـ 7 حرائق بسبب الحارس الذي يدخن السجاير؟ والحين ونحن ننتظر شهر 9 القادم نقول ما نبي نذبح الناطور ولكننا نبي العنب وبركة إن سلمنا عالعنب.

ومع فرحتنا ككويتيين بقرب افتتاح جامعة الشدادية بعد مخاض كبير حتى ترى النور ظهر للسطح لنا خبر على صدر صحفية القبس الإلكتروني قبل أيام يقول (جامعة الكويت نقل جماعي للطلاب ودراجات هوائية داخل الحرم الجامعي) وفكرة النقل الجماعي شيء محمود ويشكرون عليه لكبر مساحة جامعة الشدادية وتباعد وكبر مباني الكليات والمباني الإدارية وحرارة الجو الشديدة على أغلب أوقات السنة، والنقل الجماعي التقليدي يكون عبر مجموعة من الباصات المكيفة تتنقل بين الكليات والإدارات ومواقف السيارات المخصصة للطلبة وكان الطموح لدينا كمواطنين أن يتحدث الخبر عن وجود قطار مكيف ينتقل خادما الكادر التعليمي والطلبة بين مباني الجامعة التي تعد من أحدث الجامعات بالشرق الأوسط وأغلاها تكلفة مادية مقارنة بين نظيراتها بدول المنطقة. ومع خبر النقل الجماعي جاء ذكر القواري (الدراجات الهوائية) وهنا ظهرت علامة الاستفهام لدي كمواطن كويتي بسيط من فئة الغالبية الصامتة من أهل هذا الوطن العزيز الذي كان ولا يزال يطمح بالأفضل بالحرم الجامعي الجديد الذي طال العمر بانتظاره والسؤال هنا لصاحب هذا التصريح هل أجواء الكويت نهارا بموسم الصيف الطويل تسمح بالتنقل بالقاري؟ أم استخدام القاري بالتنقل داخل الحرم الجامعي عبر طرق مغطاة تخفف حرارة الشمس؟ أم التصميم لجامعة الشدادية مأخوذ من بلد صديق بارد أغلب أوقات السنة لذا كان للقاري وجود؟ وإن افترضنا أن المصمم من بلد صديق بارد جدا لم يلحظ ممثل الجهة المستفيدة ان القاري ما ينفع بأغلب أجواء السنة بالكويت؟ أو الربع بس موافقين وخلاص دون النظر إلى صغائر الأمور الكمالية لهذه الصرح التعليمي الكبير؟ أو الدراسة ستكون فقط بالفترة المسائية؟

يا سادة يا كرام أجواء الكويت حار صيفا جدا وقد تصل درجات الحرارة لقبل الـ 60 مئوية تقريبا وهنا أقول يا زين الطالب ويا جمال الطالبة وهم فوق قواريهم والحرارة 55 مئوية تقريبا يصلون المحاضرة وهم بأحلى وأجمل حال أن سلموا من ضربة الشمس، وهنا أقول لكل سيد وسيدة مسئولين عن الحرم الجامعي الجديد ليس كل شيء موجود بالجامعات الغربية يصلح لجامعة موجودة بالكويت، والعقل زينه واللي بلاه حزينة.

وهنا ونحن فرحون بقرب افتتاح جامعة الشدادية نتمنى على المسؤولين عنها ان يخرجوا بتصريح يقول انهم استبدلوا فكرة التنقل بالقواري الى التنقل بالطقطاقي (السيكل أو الدراجة النارية) لكونه أسرع من القاري وقد يحمي الطلبة من ضربة الشمس المتوقعة لهم، وهنا نقول الحمد لله أن العمر وصل بنا ونحن نشهد افتتاح الجامعة الجديدة والحديثة والجامعة لكل الكليات بمكان واحد لأحفادنا كطلبة فيها، والحين ما ظل سوى الدعاء للعلي القدير رب العرش العظيم أن يحمي الكويت وأميرها وشعبها من كل سوء وأي شر ويجعلنا نركب القطار الذي نسمع عنه ولم نره، ولا يصح إلا الصحيح.

***

مواطن خبل يسأل: صج بالجامعة الجديدة قواري؟ الجواب يقولون فيها قواري ويمكن (درباحه) من باب المحافظة على التراث الكويتي وأنت يا مواطن أركد وأعقل.

