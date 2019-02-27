آراء

سمو الشيخ نواف الأحمد هو واحد من مؤسسي الكويت الحديثة، ومساهم اساس في نهضتها عبر دوره في المناصب التي تولاها طوال مسيرته في العمل العام. والانجازات التي حققها في الوزارات التي تولاها، فكانت بصماته واضحة فيها، واسست لمنهج عمل علمي ارسى من خلاله منظومة عمل انساني وتنموي برزت بداية في تحويله محافظة حولي مركزا حضاريا وسكنيا يعج بالنشاط التجاري والاقتصادي وأصبح العمران الحديث ينمو في أرجائها فنقلها من قرية صغيرة الى واحدة من اهم المراكز التجارية والتنموية في البلاد. هذه الرؤى تطورت الى المستوى الوطني حين تولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، اذ سارع إلى اتخاذ قرارات انسانية لرعاية الأرامل والأيتام والمسنين، كما برهنت أعماله على أنه خير نصير للطفل والمرأة والأرملة والمسن والعامل.

اما الانجاز الاهم فكان في وزارة الداخلية اذ عمل على وضع استراتيجية امنية دقيقة لمنظومة شاملة تحمي الحدود برا وبحرا إذ ترصد المنظومة الإدارية كل شبر من أرض الوطن فيما تغطي القواعد البحرية المياه الإقليمية والجزر أما المراكز الحدودية فتغلق الطرق أمام المتسللين وضبط كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد.

هذه الانجازات زادت حين تولى سموه وزارة الدفاع اذ احدث فيها نقلة نوعية من خلال تطوير العمل بشقيه العسكري والمدني وتم تحديث وتطوير معسكرات الوزارة ومدها بكل الأسلحة والآليات الحديثة لتقوم بواجبها الوطني في الدفاع عن الكويت وحمايتها من المخاطر الخارجية.

في كل ذلك بقي سمو الشيخ نواف الاحمد الانسان المتواضع الذي ينظر الى المنصب على انه مهمة وطنية، قوامها التفاني والحرص على أن يبقى المسؤول قريبا من المواطنين ليعرف منهم مكامن الخلل ويصلحها، ولهذا ليس مستغربا ان ترى سمو الشيخ نواف الاحمد يتنقل في الكويت من دون حراسة، يزور هذا او يطمئن على ذلك، ويشارك الكويتيين افراحهم واتراحهم، ويبقى قريبا منهم. على هذا الاساس ولما يتمتع به صاحب السمو الامير من نظرة ثاقبة وحكمة وحنكة اختار سمو الشيخ نواف الاحمد وليا للعهد، ليكون عضيدا وسندا له في استكمال مسيرة بناء الكويت المعاصرة القادرة على مواجهة التحديات في الوقت نفسه الذي تستمر فيه عملية التنمية وفقا لما يتطلبه العصر، وخصوصا التنمية على المستوى الانساني، وليؤدي سمو الشيخ نواف الاحمد هذا الدور بتفانٍ معززا بين الكويتيين الروح الوطنية، لانه يرى أن القوة والمنصب يجب أن يسخرا لنصرة الضعيف والمظلوم، وأن الناس سواسية امام القانون، لهذا دائما ما يشدد على أن البلد مسؤولية الجميع.

يتميز سمو الشيخ نواف الأحمد بالحرص الشديد على تعزيز الفضائل والقيم والإيمان بأهمية وحدة وتكاتف أبناء الكويت جميعا إيمانا بأن قوة الوطن في وحدة أبنائه وأن تقدمه وتطوره مرهون بتآزرهم وتلاحمهم وإخلاصهم في العمل، لكل هذا حين نحتفل بالذكرى الثالثة عشرة لتولي سمو الشيخ نواف الاحمد ولاية العهد، فاننا نحيي محطة وطنية مهمة، هي في الحقيقة نبراس لكل الكويتيين في التفاني والعمل الوطني.

