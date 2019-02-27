آراء

كل عام والجميع بخير وعساها أعياد على طول، تتزين الكويت طوال أسبوع أو أكثر بكل مظاهر الفرح من زينة واحتفالات في مناسبة يستغلها الكل إما للتسديد وتفريغ طاقته ومشاعره أو لحماية مرماه، ففي الجانب الشعبي لا غبار على أن هذا الشعب يعاني من عطش الإنجاز وجوع النجاح فتراه مستعداً للمشاركة باسراف في استنزاف مشاعره في أي حدث وطني فيفرح بسرف كأن يد الفرح قد فتحت دون قبض فيترجمونها في السنوات الأخيرة بطريقة محددة في إظهار الفرح وإن خلفت ما خلفت من آثار سلبية على غيرنا.

أما في الجانب الرسمي من احتفالاتنا سواء بالعيد الوطني أو شهر رمضان يستعد القطاع الخاص في فهمه الخطأ لدوره الاجتماعي بانتاج الإغاني الوطنية فقط التي تأتي في غالبيتها مكررة لا تستطيع التفريق بينها لا شكلاً ولا مضموناً على طريقة تأدية واجب بتكراره وكثافة انتاجه لم يستطع إلى الآن زحزحة أي أغنية وطنية قديمة عن موقعها في قلوبنا وآذاننا ليقفز السؤال التالي وهو موجه لمن يدير هذا الجانب في القطاع الخاص: ما الفائدة من استمرار انتاج هذه المقاطع والأغاني وهل هناك دور آخر غاب عن القطاع الخاص في جانب المسؤولية الاجتماعية الذي يقدمه من دوره المساهمة في رفعة وتطور هذا المجتمع؟.

نبالغ في الشرق الأوسط بكل شيء فنحن العرب نحزن حتى آخر دمعة وحتى تجف منابع العين ونفرح حتى يوجس الفرح خيفة جراء المبالغة في الاحتفاء به، مستعدون دائماً لأن نسرف بمشاعرنا ونستخدمها كما هي بمادتها الخام دون استغلالها لتتحول لحلول لمشاكلنا أو دافع لانجازاتنا، فنحزن دون تحرك نحو حل ونفرح حتى بشبه الإنجاز، لست هنا داعية لكبت هذه المشاعر ولكني أفكر في تمددها المبالغ به بكل حالاتها حتى أصبحنا نستجدي الانجازات ونضخمها وإن لم نجدها نستغل كل لحظة أو ذكرى لنبين أننا نملك شيئاً يستحق إظهار مشاعرنا حوله في وضعنا العام الذي يعاني من التدهور والتراجع وكما قيل قديماً ما لا يصان لا يدوم حفظه. تفاءلوا

