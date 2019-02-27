آراء

العيد الوطني هو أحد أهم المناسبات الوطنية التي تحتفل بها الكويت تعبيراً عن ضرورة الحفاظ على جميع مفاهيم الوحدة والود والسلام والتآخي بين مختلف الفئات من أبناء المجتمع وللتعبير عن مدى حبهم لبعضهم بعضاً وللتعبير عن مدى محبتهم للقيادة الرشيدة، وتنبع أهمية هذا اليوم الوطني في تذكير الأجيال الجديدة بجميع الانجازات التي قام بها من سبقوهم، والحرص على غرس القيم الحضارية في نفوس الأجيال الشابة للسير قدماً على الخطى نفسها وتقديم أفضل صورة عن بلدهم في جميع المحافل الدولية، ونشر الوعي حول ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية.

وفي هذا اليوم يستذكر أبناء الكويت بكل فخر واعتزاز المعاني العظيمة والدلالات الخاصة للفخر والانتماء ما يجعلنا نجتهد ونواصل مسيرتنا لنسهم في عملية البناء والتطوير سواء من خلال أداء المهام اليومية وأداء الواجب الذي نسعد به أو في العملين المجتمعي والإنساني.

والذكرى الثانية التي تحتفل بها الكويت أيضاً هي ذكرى التحرير من الغزو الصدامي الغاشم الذي استطاع ابناء الكويت بعون من الله أولاً ثم بمساعدة الأشقاء والأصدقاء من طرد الجحافل الصدامية الغادرة وإعادة الحق لأصحابه.

إن المطلوب من الكويتيين أخذ العبرة والعظة من هاتين المناسبتين لتكونا دافعاً قوياً لهم من أجل العمل في وحدة وتكاتف وتعاون من أجل النهوض بالكويت وبذل الغالي من نفس ومال ووقت من أجل رفع راية الكويت خفاقة في عنان السماء لأنها تستحق أعلى مكانة.

إن التحديات التي تحيط بالمنطقة العربية من كل جانب تستدعي أن يقف الكويتيون كما فعلوا في فترة الغزو صفاً واحداً خلف القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد من أجل استكمال المسيرة الوطنية ولتكن الأعياد الوطنية هذا العام فرصة لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة واستكمال خطة التنمية التي تنفذها الدولة من أجل تقديم خدمات متميزة للمواطن.

إن ذكرى الاستقلال والتحرير والأعياد الوطنية يجب أن نستلهم منها الذكريات والعبر والدروس وأن يحتذي الشباب بالسابقين ويجعلوا هذه المناسبات نبراساً للولاء والانتماء للكويت والاخلاص لها.

