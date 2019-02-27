آراء

تحتفل الكويت هذه الايام بذكرى عزيزة على كل مواطن، ذكرى حفرت ملحمة صمود في تاريخ الكويت المعاصر، ألا وهي ذكرى العيد الوطني وعيد التحرير، ذكرى محفوفة بالفخر والإصرار وتتزامن الذكرى (58) للعيد الوطني مع مرور (13) سنة على تولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم، ويتم الاحتفال بالعيد الوطني في 25 فبراير من كل عام، كانتصار لاستقلال الكويت عن المملكة المتحدة في 19 يونيو 1961 في عهد الشيخ عبدالله السالم الصباح وقد شهدت الذكرى السنوية لذلك التاريخ أول احتفال كويتي بعيد الاستقلال، حيث أقيم في 19 يونيو 1962، وظل الكويتيون يحتفلون بعيد الاستقلال في 19 يونيو من كل عام ما بين عامي 1962-1964، حتى صدر في 18 مايو 1964 مرسوم اميري جرى بموجبه دمج عيد الاستقلال بعيد جلوس الأمير عبدالله السالم الصباح الموافق يوم 25 فبراير من كل عام بداية من عام 1965، وذلك نظراً لحر الصيف الشديد والذي يحول دون إقامة احتفالات تتناسب مع الذكرى، ومنذ ذلك الحين والكويت تحتفل بعيد استقلالها في هذا التاريخ والذي اصبح يسمى بالعيد الوطني.

كما يصادف يوم 26 فبراير الذكرى (28) لتحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم، والذي نتج عنه ويلات وخسائر مادية وبشريه فادحة، وتهجير العديد من السكان، ودام هذا الاحتلال لسبعة شهور، حيث تم خلالها فرض حظر عالمي على التجارة العراقية ، بعد أن شغلت هذه القضية مجلس الأمن الدولي الذي طالب الانسحاب الفوري من الكويت ونظراً لتعنت الادارة العراقية، قامت عملية درع الصحراء بقيادة أميركية وبمشاركة قوات الائتلاف، والتي قصفت طائراته أهدافاً حساسة في بغداد وغيرها من المدن العراقية، على مدى ستة أسابيع، نتج عنه استسلام القوات العراقية بعد هجوم بري، وأصبح هذا التاريخ مناسبة وطنية ومناسبة مفرحة للشعب الكويتي الذي تخلص من العدوان العراقي بترابط قل نظيره وبإصرار قوي، بالإضافة إلى وقوف العالم بأسره مع الشرعية الكويتية في الوجود المستقل والمتكامل.

وتأتي احتفالات دولة الكويت بعيديها الوطني وعيد التحرير في ظل توتر اقليمي متزايد طغت عليه الأزمة بين بعض أعضاء مجلس التعاون الخليجي، والصراع في اليمن ما بين الحكومة الشرعية والحوثيين، وأزمات السلطة في العراق وسورية، وتمدد القضية التاريخية الفلسطينية في ظل المواقف الدولية المتضاربة، ولم يكن لأي دولة في ظل هذا الموقف الاقليمي المتلبد بالضباب أن تأخذ موقفاً محكماً وحكماً وحكيماً، إلا في ظل الادارة المتبصرة والشاملة لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والذي قرأ الخريطة السياسية بكل حكمة وتعقل ونأى بدولتنا الكويت أن تكون طرفاً في نزاع او صراع لن يخدم أبداً القضية العربية والخليجية والوطنية، ولعل مشاركة سموه في القمة العربية الأوروبية والتي عقدت في شرم الشيخ في 24 و25 فبراير لتأكيد على حرصه البالغ في السعي إلى تعزيز التعاون في عدة مجالات كالتجارة والاستثمار وتنظيم الهجرة والأمن ومشكلة تغيير المناخ الى جانب مشاكل المنطقة مثل القضية الفلسطينية وعودة الاستقرار الى كل من ليبيا وسورية واليمن، وهي المحاور التي تناولها القادة العرب والاوربيون في الاجتماع ، لتبصم بذلك الكويت في ظل قيادته الحكيمة والوسطية في التعامل سواء في الشأن الداخلي او الخارجي وترفل بأعلامها في المشهد الدولي كحاضنة للاعمال الانسانية ومركزا للعمل الخيري والانساني.

وعاشت الكويت بأفراحها ونموها وتطورها أبد الدهر.

