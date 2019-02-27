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جنيف- الوكالات: أعلنت الكويت أنها ستخصص مبلغ 250 مليون دولار للمساعدات الإنسانية في اليمن خلال عام 2019، عبر آليات صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية والمنظمات الدولية. وقال نائب وزير الخارجية خالد الجار الله، خلال مؤتمر المانحين بشأن الأزمة اليمنية امس إن، «التزام الكويت خلال عام 2019 سيكون 250 مليون دولار أميركي عبر آليات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية ومن خلال الوكالات والمنظمات الدولية المتخصصة استجابة للنداء الذي أطلقته الأمم المتحدة لتوفير الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني».

وأكد الجارالله أن المجاعة في اليمن تهدد بشبحها العديد من اليمنيين فضلا عن انتشار الأمراض وقال إن الحكومة الشرعية اليمنية حريصة على بذل المساعي الحثيثة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق ونقل صورة واضحة لمعاناة بلد وشعب عزيزين علينا جميعا.

وأضاف «نجتمع اليوم وبعد عام عن آخر لقاء لنا والذي عكسنا خلاله ملامح صورة الوضع المأساوي في اليمن الشقيق والتي ولشديد الأسف لم تتحسن فالإنسان اليمني ومنذ أربع سنوات وهو يعاني وضعا مأساويا لم يشهد له التاريخ مثيلا».

وأشار إلى أن مؤشرات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة تعكس حقيقة الأزمة في اليمن وضخامة الاحتياجات والحاجة الملحة لتحرك سريع وحاسم، معربا عن شكره للمملكة العربية السعودية والإمارات لما يبذلانه من جهود لرفع المعاناة عن الشعب اليمني.

وقال إن الكويت استضافت على مدى ما يزيد عن 100 يوم المشاورات السياسية للأطراف اليمنية كما قدم الدعم اللوجستي للمشاورات السياسية التي عقدت في مملكة السويد التي يسجل هنا كل التقدير لها على جهودها في هذا المجال والتي أفضت إلى التوصل إلى اتفاق الأطراف اليمنية التي نتمنى أن تتجاوب مع بنود ذلك الاتفاق.

وأوضح أن الكويت واصلت دعمها واهتمامها بالوضع الانساني والسياسي في اليمن من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن بدعمها للشرعية الدولية وسعيها لإنهاء ذلك الصراع المدمر وقبولها باستضافة الجولة القادمة من المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية.

وتسعى الأمم المتحدة لجمع 4?2 مليارات دولار من المانحين لتمويل المساعدات لليمن، حيث يعاني 20 مليون شخص من عدم توافر إمدادات غذائية مستقرة. وأكدت الأمم المتحدة، للوفود المشاركة في مؤتمر دولي للمانحين في جنيف اليوم، أن «اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم»، مضيفة أن نحو ربع مليون شخص يعانون من «مستويات كارثية من الجوع»، بعد قرابة أربع سنوات من الحرب.

من جهتها أعلنت المملكة العربية السعودية تبرعها بمبلغ 500 مليون دولار أميركي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة في اليمن لعام 2019. وقال مندوب السعودية في مؤتمر المانحين بشأن الأزمة الإنسانية في اليمن عبد الله الربيعة، إن «المساعدات التي قدمتها المملكة لليمن منذ ديسمبر 2014 وحتى الآن بلغت 11 و460 مليون دولار أميركي، وأودعنا ملياري و100 مليون دولار في البنك المركزي اليمني أميركي لدعم العملة المحلية والاقتصاد ونقدم مشتقات نفطية بقيمة 60 مليون دولار أميركي شهريا».

من جهتها، قالت وزيرة الدولة الإماراتية للتعاون الدولي ريم الهاشمي إن الإمارات تتخذ كافة الخطوات لمساعدة اليمنيين للتغلب على محنتهم، وأعلنت تقديم دولة الإمارات العربية المتحدة مبلغ 500 مليون دولار لمساعدة اليمنيين.

وقالت الأمم المتحدة إن «خطة الاستجابة الإنسانية لليمن» في العام 2019، تدور حول 5 أهداف ذات أولوية أساسية وهي مساعدة ملايين السكان على التغلب على الجوع، في حين يكمن الهدف الثاني في العمل على الحد من تفشّي الكوليرا والأمراض المُعدية. ويسهم الهدف الثالث في تعزيز كرامة الأسر النازحة، بينما يتمثل الرابع في تقليل مخاطر النزوح والعنف ضد المدنيين، أما الهدف الخامس فهو الحفاظ على قدرة مؤسسات القطاع العام لتقديم الخدمات الأساسية المنقذة للأرواح.

