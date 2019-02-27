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طهران- الوكالات: أكد مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف لكنه قال إن الرئيس لن يقبلها وذكر مكتب روحاني عبر صفحته على «إنستغرام» إن ظريف اضطلع بعمله بشجاعة وسيظل يفعل ذلك. وأضاف «ظريف لن يكون وحده ونحن (الحكومة) سندعمه جميعا».

من جهته، دعا وزير الخارجية المستقيل دبلوماسيي الوزارة بالاستمرار في القيام بعملهم، وذلك بعد أنباء عن وجود تهديدات باستقالات جماعية من الوزارة. ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية امس عن ظريف القول «أؤكد على الجميع في وزارة الخارجية أن يستمروا بواجباتهم بكل حزم». وقال «أطلب من جميع الأخوة والأخوات الأعزاء في وزارة الخارجية والبعثات الاستمرار في أداء وظائفهم بكامل الصلابة، وأن يتخلوا عن مثل هذه الإجراءات». وتابع «أفتخر بالعمل إلى جانبكم وأتمنى أن تسهم استقالتي في استعادة الوضع القانوني لوزارة الخارجية في العلاقات الخارجية». وترددت أنباء عن تهديد الكثير من مديري البعثات والسفراء والدبلوماسيين الإيرانيين في الخارج بالاستقالة من مناصبهم حال قبول استقالة ظريف. تجدر الإشارة إلى أن الرئاسة الإيرانية كانت أكدت أن الرئيس حسن روحاني لن يقبل الاستقالة.

وتعقد لجنة الأمن والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، اجتماعا طارئا لمناقشة الاستقالة المفاجئة لوزير الخارجية في حين طالب 150 نائبا الرئيس روحاني بعدم قبول استقالة ظريف. ونقلت وكالة فارس الرسمية، عن مصدر مطلع في الخارجية قوله، إن «سبب استقالة ظريف هو عدم التنسيق معه في مكتب الرئيس روحاني بشأن زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران الاثنين». وقال هذا المصدر المطلع في الخارجية الإيرانية للوكالة «وفقا لمعلوماتي هناك احتمال كبير أن يعود ظريف عن استقالته ويستأنف نشاطه في وزارة الخارجية». وبحسب مصادر ايرانية سيكون تدخل المرشد الأعلى آية الله علي خامني الطريق الوحيد لإقناع ظريف بالعدول عن قرار الاستقالة واضافت «إذا لم يتم ذلك فما علينا إلا أن نعتبر استقالة ظريف أمرا واقعا وحتمية».

واللافت أن ظريف كشف خلال آخر مقابلة له قبل الاستقالة مع صحيفة «جمهوري إسلامي»، أن البعض يوجه الانتقاد له لأنه يطرح آراءه ووجهات نظره على المرشد الأعلى، مؤكدا أن «أهم معيار في عملي هو تطبيق أوامر المرشد» وتساءل ظريف في هذه المقابلة: لماذا تدينون الرئيس روحاني بدلا من أن تدينوا (الرئيس الاميركي دونالد) ترامب؟ وماذا حصدتم من انتقادكم لسياستنا الخارجية؟.

وكتب ظريف عبر حسابه على «إنستغرام» قائلا «أعتذر بصدق عن عدم القدرة على الاستمرار في الخدمة، وعن كل أوجه القصور أثناء الخدمة».

ونقلت صحيفة الجمهورية الإسلامية امس عن ظريف قوله إن الصراع بين الأحزاب والفصائل في إيران له تأثير «السم القاتل» على السياسة الخارجية. وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات ظريف بعد يوم من إعلانه الاستقالة توحي بأنه ربما استقال بسبب ضغوط من عناصر محافظة عارضت دوره في التفاوض على الاتفاق النووي مع القوى الكبرى عام 2015. وجاء في تصريحات ظريف «يتعين علينا أولا أن نبعد سياستنا الخارجية عن قضية صراع الأحزاب والفصائل... السم القاتل بالنسبة للسياسة الخارجية هو أن تصبح قضية صراع أحزاب وفصائل».

