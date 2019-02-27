عربيات ودوليات

طهران- الوكالات: أكد المرشد الاعلى في إيران آية الله علي خامنئي ان بلاده ستبقى الى جانب الحكومة والشعب في سورية. ونقل التلفزيون الحكومي الايراني عن خامنئي قوله لدى استقباله الرئيس السوري بشار الاسد في طهران أول من أمس ان «إيران ستبقى كالسابق الى جانب الشعب السوري وتفتخر بذلك وتعتبره يشكل دعما لمحور المقاومة».

واضاف ان «سورية استطاعت ان تصمد امام ائتلاف كبير من اميركا واوروبا وحلفائهما وتخرج منتصرة» معتبرا قضية إيجاد منطقة عازلة في سورية «مؤامرة خطيرة يجب رفضها بحزم والصمود أمامها». واعتبر خامنئي أن إيران وسورية «تشكلان عمقا استراتيجيا لبعضهما». من جانبه أعرب الرئيس السوري عن شكره لايران داعيا الى تنمية العلاقات الاقتصادية بين طهران ودمشق الى جانب تعزيز التواصل الديني بينهما. وحضر قائد «فيلق القدس» بالحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني الذي كان يقود العمليات الإيرانية في سورية، لقاءات الأسد مع خامنئي ومع الرئيس الايراني حسن روحاني. من جهته، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال استقباله الاسد أن إيران «كانت على الدوام ولا تزال واقفة إلى جانب الشعب والحكومة السورية، في مسار محاربة الإرهاب، ولم تدخر جهدا في هذا الصدد»، وأضاف أن إيران «ستبقى إلى جانب دمشق في مسار تحقيق الاستقرار وعودة النازحين السوريين ومتابعة العملية السياسية».

