عربيات ودوليات

واشنطن- القدس المحتلة- الوكالات: اكد وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو ان استقالة وزير خارجية ايران محمد جواد ظريف لن تغير السياسة الاميركية تجاه ايران. وشدد بومبيو في تصريح للصحافيين على القول يتعين على حكومة ايران «التصرف كدولة طبيعية وأن تحترم شعبها». وتعرض ظريف لانتقادات وضغوط كبيرة من قبل منتقدي الاتفاق النووي داخل ايران ولاسيما بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في شهر مايو من العام الماضي.

من جهته، علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء على استقالة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بالقول إنه «رحل غير مأسوف عليه». وكتب نتنياهو، على حسابه على موقع تويتر: «ما دمت أنا هنا، فلن تمتلك إيران أسلحة نووية».

وكتب بومبيو على حسابه في تويتر «علمنا باستقالة ظريف، لنرى ما إذا كانت ستستمر. وعلى أي حال، فإنه والرئيس حسن روحاني مجرد واجهة».

